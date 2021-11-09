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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

İHA

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 2 şahsın üst ve ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Şehzadeler ilçesinde durdurulan şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada; 290 adet sentetik ecza, 22 parça halinde 27,82 gram metamfetamin maddesi, 2 parça halinde 25,05 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 13 adet kartuş, 2 bin 125 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Konuyla ilgili 2 şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Şüpheli 2 şahıs, bugün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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