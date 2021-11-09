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Manisa’da su faturalarında vatandaşın yüzünü güldürecek çalışma Başkan Ergün’den vatandaşlara KAYSÜ müjdesi Başkan Ergün, KAYSÜ bedellerinin düşürülmesi ve uygunsuzlukların kaldırılması için meclisi harekete geçirdi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün: "İlçe belediyeleri tarafından farklı fiyatlarla su faturalarına yansıtılan KAYSÜ bedelleri vatandaşın lehine düşürülmeli"

İHA

Manisa’da su faturalarında vatandaşın yüzünü güldürecek çalışma Başkan Ergün’den vatandaşlara KAYSÜ müjdesi Başkan Ergün, KAYSÜ bedellerinin düşürülmesi ve uygunsuzlukların kaldırılması için meclisi harekete geçirdi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün: "İlçe belediyeleri tarafından farklı fiyatlarla su faturalarına yansıtılan KAYSÜ bedelleri vatandaşın lehine düşürülmeli"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kasım ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’nda, ilçe belediyelerince belirlenen ve su faturaları üzerinden tahsilatı gerçekleştirilen evsel katı atık toplama ve bertaraf ücretleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Katı atık toplama bedellerinde ilçeler arasında büyük farklar olduğunu vurgulayan Başkan Ergün, “Bu fiyat farklılıklarına son vererek daha adil bir sistem kurmamız gerektiğine inanıyorum” dedi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda, 2022 yılında uygulanacak olan evsel katı atık toplama ve bertaraf ücreti tarife raporu görüşüldü. Maddenin oylanması öncesinde konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “KAYSÜ olarak adlandırdığımız, çöplerin toplanması ve bertaraf edilmesi için yasa gereği almamız gereken ve su faturalarıyla toplanan bir bedel hepinizin malumu. Bu bedeli sizlerin de bildiği gibi her ayın 25’inde ilgili belediyelere kuruşu kuruşuna aktarıyoruz. Kovid19 salgını; sağlıkla ilgili getirdiği sorunların yanında tüm dünyayı ekonomik olarak da ciddi anlamda sekteye uğrattı. Temel gıda maddeleri, petrol ürünleri, elektrik ve doğalgazda yaşanan fiyat artışları nedeniyle vatandaşlarımızın üzerine binen ekonomik yükü hafifletmek için gerekli talimatları vererek bir çalışma başlatmıştım” dedi.

“Aşağı yönlü bir düzenlemeye gidilmeli”
Konu ile ilgili ilçe belediyeleriyle sık sık toplantılar düzenlendiğini belirten Başkan Ergün, “Bildiğiniz gibi bu çöp toplama bedelleri ilk olarak ilçe belediye meclislerimiz tarafından belirlenmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün resmi yazısı ve bir mahkeme kararı ile bu bedellerin Büyükşehir uhdesinde belirlenmesi gerektiği bildirildi. Bizler de Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde 17 ilçe belediyemiz ile birçok toplantı yaptık ve fikir alışverişinde bulunduk. Uygulamada yaşanan sıkıntılar ve vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı ekonomik zorluklar nedeniyle bu ücretlerde aşağı yönlü olarak bir düzenlemeye gidilmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.

“Tüketilen su üzerinden metreküp başına hesaplanması lazım”
Manisa il genelinde 634 bin su abonesi olduğunu ifade eden Başkan Ergün, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından alınan katı atık bertaraf bedeli, vatandaşlarımız evde olduğu zaman tükettiği su miktarına göre metreküp başına belirlenen rakam üzerinden hesaplanıyor. Ancak ilçe belediyelerimiz tarafından alınan katı atık toplama bedelleri, sabit bir ücret tarifesi ile tahsil edildiği için vatandaş su tüketse de tüketmese de, evde olsa da olmasa da bu parayı ödemek zorunda kalıyor. Örneğin; son üç ayda 119 bin 674 abonemizin okuma işlemi gerçekleştirildiğinde su sarfiyatının olmadığı gözlenmiştir. Ancak faturalarına ilçe belediyelerinin aldığı katı atık toplama bedeli eklenmiştir. Artık bu Katı Atık Toplama Bedelinin de tüketilen su üzerinden belirlenerek metreküp başına hesaplanması lazım” diye konuştu.

“Vatandaşın üretmediği çöpün toplama bedelinin de ortadan kalkması lazım”
İlçeler arasındaki fiyat farklılıkları ve vatandaşın evde olmadığında üretmediği çöpün bedelinin alınması konularında düzenleme yapılması gerektiğine vurgu yapan Başkan Ergün, şunları söyledi:
“Mesela kartlı su sayacı kullanan bir abone 23 ay su yüklemediğinde, yaptığı ilk yüklemede bu katı atık toplama bedeli otomatik olarak kesiliyor ve gecikme zammı ile birlikte vatandaşa yansıyordu. Son bir yılda 3 ay ve üzeri su yüklemesi yapmayan abone sayısının 37 bin 446 olduğuna baktığımız zaman bu konunun özellikle pandemi sürecinde ne kadar önemli olduğu aşikardır. Şimdi bu gecikme zammının da, vatandaşın evde olmadığı zaman üretmediği çöpün toplama bedelinin de ortadan kalkması lazım. Ayrıca, katı atık toplama bedellerinde ilçelerimiz arasında çok büyük farklıklar var. Bir ilçe örneğin 5 lira katı atık toplama bedeli alıyorsa diğer bir ilçe 15 lira alıyor. Bu fiyat farklılıklarına da son vererek daha adil bir sistem kurmamız gerektiğine inanıyorum.”

“Vatandaşımıza nefes aldırmış olacağız”
MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yeni bir fatura düzeni dizayn edildiğini ve her kurumun su faturasının toplamından aldığı payın açık bir şekilde gösterildiğini ifade eden Başkan Ergün, “Bu çalışmayı yapmamızın nedeni, vatandaşımız; ödediği paranın nereye gittiğini görmesi içindir. Bu toplanan katı atık toplama ve bertaraf bedelleri, sürekli sosyal medyada karşımıza çıkan 'vergi bedeli' değil, çöplerin toplanması ve bertarafına yönelik alınan hizmet bedelleridir. Ancak vatandaşlarımızın haklı olduğu yanlar da var. Bunların hepsini düzeltmeliyiz. Komisyonlarımız da bu konularla ilgili çalışarak mesken aboneleri yani hane halkı için en adilane düzenlemeyi yapacaktır. Bu çalışmayla katı atık toplama ve bertaraf bedelleri hemşerilerimizin mutlu olacağı düzeye inecektir. Kanunen alınması gereken bu bedeller üzerinden yapılacak düzenleme neticesinde dar gelirli vatandaşlarımıza da rahat bir nefes aldırmış olacağız. Her zaman belirttiğim gibi, bu makamlarda hemşehrilerimizin menfaatlerini korumak ve onların yüzünü güldürecek çalışmaların altına imza atmak için varız. Bu konularda alınacak kararların şimdiden hayırlı olmasını diliyor, herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Konuşmanın ardından teklif, ara komisyonlara gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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