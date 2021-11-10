Kuruyan gölü tarım arazisine çevirdiler

Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde bulunan ve kuraklık nedeniyle kurumaya yüz tutan Marmara Gölü'nü tarım arazisine çevirmek amacıyla traktörle süren şahıslar hakkında tutanak tutuldu.

Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde devriye gezen Gölmarmara Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından devriye görevi sırasında kuraklık nedeniyle kuruyan Marmara Gölü üzerinde bazı şahısların tarımsal faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Devlet Su İşlerine ait araziyi tarım amaçlı sürerek işgal eden şahısların tarla yapmak amacıyla kuruyan göl yatağını sürdükleri ve gübre attıkları tespit edildi. Göl yatağında izinsiz faaliyet yürüten Ş.O., A.A. ve C.A. ile Ş.O. adına gübreleme faaliyeti yürüttükleri tespit edilen G.U. ve S.B.’ye Devlet Su İşlerine gönderilmek üzere jandarma ekipleri tarafından tutanak tutuldu.

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