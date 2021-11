Ağıla giren sokak köpekleri 2 küçükbaşı parçaladı, 10 hayvanı yaraladı

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, ağıla giren sokak köpekleri, 2 küçükbaşı parçalayarak öldürdü, 10'unu da yaraladı. Son 2 ayda 3'üncü kez ağılına köpek giren Mustafa Baysal (51), "Şu an 6 bin TL'lik zararım var" dedi.

Barbaros Mahallesi'nde besici Mustafa Baysal, sabah saatlerinde girdiği ağılındaki 50 koyun ve kuzudan 2'sinin köpek sürüsü tarafından parçalandığını, 10'unun da çeşitli yerlerinden yaralandığını gördü. Büyük üzüntü yaşayan Baysal, son 2 ayda 3 defa ağıla giren köpeklerin 10 hayvanı telef edip, 20'sini de yaraladığını anlattı. Başıboş köpekler nedeniyle büyük sıkıntı yaşadığını belirten Baysal, "Sıkıntı yaşıyorum. Bu 3'üncü defa oldu. Belediyelere bildiriyoruz, ilgilenen yok. Kime gideceğiz, kim ilgilenecek, bilmiyorum. 2 hayvanım telef oldu, 10 hayvanım yaralı. Yaralıların durumu da belli değil. Şu an 6 bin TL'lik zararım var. Bu işin sorumlusu kim? Çiftliğimin her tarafı başıboş köpeklerle doldu. Buna bir çözüm bekliyorum" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2021-11-11 13:21:09



