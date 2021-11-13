Turgutluspor Afyon'da terleyecek

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TURGUTLU, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Adıyaman FK ile 2-2 berabere kalıp yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Turgutluspor yarın deplasmanda Afjet Afyonspor'un rakibi olacak. Zafer Stadı'nda İlker Yasin Avcı'nın düdük çalacağı müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Turgutluspor'da sarı kart cezalısı Emre Keskin, Afyonspor deplasmanında görev alamayacak. Teknik direktör Atilla Gerin zorlu bir maça çıkacaklarını ancak istedikleri skoru alarak evlerine döneceklerini söyledi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU

2021-11-13 10:40:14



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