Manisalı hafızlar gelecek için 100 fidan dikti

Manisa İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimi gören öğrenciler, hafta sonunda Yuntdağı ağaçlandırma sahasında 100 fidan dikerek geleceğe nefes oldular.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında ağaçlandırma seferberliği kapsamında Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında, Manisa'daki Kur'an kurslarında hafızlık eğitimi gören öğrenciler, gençlik koordinatörlüğü ve TDV kadın kolları gönüllüleri, Yuntdağı bölgesindeki ağaçlandırma sahasında buluşarak tatil günlerinde 100 fidan dikti. Etkinliğe Manisalı kadınlar, gönüllüler ve çocuklar da katıldı.

Etkinliğe katılan gençler geleceğe nefes olacak bu etkinliğe katıldıkları için çok mutlu olduklarını böyle bir fırsatı kendilerine sundukları için iki kuruma da teşekkür etti.

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