Akhisarspor - Eskişehirspor: 3-0

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Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) - STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Yusuf Aydın (xx), Mustafa Yüksel (xx), Mehmet Şengül (xx)

AKHİSARSPOR: Halil (xxx) Furkan (xxx) (Dk. 81 Yusuf), Semih (xxx) (Dk. 81 Gökmen), İbrahim (xx), Kemal (xxx), Göksu (xx) (Dk. 89 Salih), Serkan Özbakan (xxx), Serkan Sefil (xxx) (Dk. 70 Oğuzcan x), Mert (xx) (Dk. 90 Halil İbrahim), Cihat (xxx), Bertuğ (xxx)

ESKİŞEHİRSPOR: Cengiz Alp (x) Muhammet (x), Utku (xx), Arda (x), Bartu (xx), Hasan Ulaş (x) (Dk. 79 Sezgin x), Tolga (x) (Dk. 62 Atilla x), Berkay (x) (Dk. 89 Ayhan), Onur (xx), Onurhan (x), Cihangir (x) (Dk. 46 Hakkı x)

GOLLER: Dk. 46 Serkan Sefil, Dk. 49 Cihat, Dk. 86 Oğuzcan (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Serkan Özbakan, Göksu, İbrahim (Akhisarspor), Hasan Ulaş, Berkay, Bartu (Eskişehirspor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içi mesaisinde deplasmanda Ankara Demirspor'a 1-0 kaybeden Akhisarspor, sahasında düşme hattında yer alan Eskişehirspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle rahat yendi: 3-0. İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci devresine çok hızlı başlayan Akhisarspor 46'ncı dakikada Serkan Sefil'le gol perdesini açtı: 1-0. Serkan'ın golünden 3 dakika sonra bu kez Cihat, Eskişehirspor fileleri havalandırıp farkı ikiye çıkardı: 2-0. Mücadelede son sözü 86'ncı dakikada Oğuzcan söyledi. Akhisarspor bu galibiyetle puanını 16 yaptı ve 10'uncu sıraya yükseldi. Eskişehirspor ise 7 puanda kalıp ateş hattından kurtulamadı. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar Barış GEZİCİ

2021-11-14 15:30:30



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