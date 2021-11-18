Nurullah Genç ve Altunağa Manisalılar ile buluştu

Yunusemre Belediyesi, bu yıl 7'ncisini düzenlediği Uluslararası Yunus Emre Günleri’nde ünlü şair Nurullah Genç’i konuk etti. Ömer Faruk Altunağa’nın da tasavvuf konseriyle eşlik ettiği söyleşi, büyük beğeni topladı.

Ünlü Türk Düşünürü Yunus Emre’nin öğretilerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla Yunusemre Belediyesi tarafından 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Yunus Emre Günleri’nin son gününde ünlü şair Nurullah Genç söyleşisi gerçekleştirildi. Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşide aynı zamanda Ömer Faruk Altunağa tarafından tasavvuf konseri verildi. Son gün programına Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Yunusemre Belediye Başkanvekili Arif Alkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, 24. Dönem Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaş, belediye başkan yardımcıları, akademisyenler, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Üslubu, şiirleri ve hayata dair verdiği örnekleri ilgiyle dinlenen Nurullah Genç, izleyicilerden tam not aldı. Programın sonunda protokol üyeleri tarafından ünlü şair Nurullah Genç ve tasavvuf sanatçısı Ömer Faruk Altunağa’ya günün anısına çiçek ve tablo hediye edildi.

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