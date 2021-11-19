Akhisarspor seri peşinde

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AKHİSAR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Eskişehirspor'u 3-0 yenerek alt sıralardan uzaklaşan Akhisarspor, yarın deplasmanda düşme hattında yer alan Teco Karacabey Belediyespor'la rakip olacak. Karacabey Mustafa Fehmi Gerçekler Stadı'nda Mehmet Şükrü Közcü'nün yöneteceği müsabakanın ilk düdüğü saat 13.00'te çalacak. Sıralamada 16 puanla 10'uncu basamakta yer alan Akhisarspor'da sarı kart cezalısı Göksu mücadelede forma giyemeyecek.DHA-Spor Türkiye-Manisa

2021-11-19 10:37:38



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