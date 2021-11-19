Yavuz Kurt’tan Başkan Ergün’e veda ziyareti

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Manisa SGK İl Müdürü Yavuz Kurt, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e veda ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Ergün, Ankara SGK İl Müdürlüğü görevine atanan Kurt’a yeni görevinde başarılar diledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ankara SGK İl Müdürlüğü görevine atanan Yavuz Kurt’u makamında ağırladı. Kurt, veda ziyareti gerçekleştirdiğini belirterek; bundan sonraki süreçte başkent Ankara’da çalışmalarını sürdüreceğini söyledi. Başkan Ergün, Ankara SGK İl Müdürlüğü görevinin Yavuz Kurt’a hayırlı olmasını diledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ziyaretin sonunda Kurt’a ‘Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa’ isimli 4 ciltten oluşan kitap serisi ve fincan takımı hediye etti.

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