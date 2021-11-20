Manisa’da bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyerlere çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, İzmirAnkara E96 karayolu Mersindere Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emin H. (26) yönetimindeki 35 PFU 02 plakalı otomobil, Ahmetli’den Salihli yönüne seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolmasıyla yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Takla atan otomobilin sürücüsü Emin H. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Sultan H. (25) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazada, ağır yaralanan yolcu Sultan H. kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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