Manisa'ya 85 bin metrekarelik yeni yeşil alan müjdesi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa'ya kazandırılması planlanan 85 bin metrekarelik yeni yeşil alan projesi öncesinde gerçekleştirilen hafriyat çalışmalarını yerinde inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaçay Deresi Projesi'nin üst bölgesinde başlatılan ve ilk etapta 25 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen hafriyat çalışmalarının tamamlanmasının ardından 60 bin metrekarelik 2. Etap çalışmasına da başlanıldı. Bu kapsamında Manisa'ya kazandırılması planlanan 85 bin metrekarelik yeni yeşil alan projesi öncesinde hafriyat, temizlik ve düzenleme çalışmaları yürütülüyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya ve Kent Estetiği Daire Başkanı Hakan Göktaş ile birlikte çalışmaların gerçekleştirildiği alanda incelemelerde bulundu. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Daire Başkanlarından bilgiler alan Başkan Cengiz Ergün, çalışma ile ilgili bilgiler aktardı.

Karaçay Deresi Projesi'nin üst bölgesinde kalan hafriyat çalışmalarını takip ettiklerini dile getiren Başkan Ergün, "Mevcut yaptığımız alanın yukarıya doğru devam eden noktasında 25 bin metrelik ilk etap hafriyat çalışmalarını tamamladık. 2. Etap kısmında da çalışmalar start aldı. Bu bölümde de 60 bin metrekare civarında hafriyat ve zemin düzleme çalışmaları yapılıyor. Bu da nereden bakılsa 35 aylık bir süre alacak bir çalışma. Gelecek senenin planlamasını da bugünden yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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