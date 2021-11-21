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Apartman dairesinde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

DHA

Apartman dairesinde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi


Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa) (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 6 kişi, hastaneye kaldırıldı. 1 kişinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.
Cumhuriyet Mahallesi İşçiler Sokak'taki 3 katlı apartmanın 2'nci kattaki dairede bugün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına merdivenli araç ile müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında daire kullanılmaz hale gelirken, dumandan etkilenen Erdal Ege Çıvgın (3), Tuğçe Nur Çıvgın (25), Gökhan Çıvgın (26), Kuzey Çıvgın (4) ve Abdil Tan (70) Turgutlu Devlet Hastanesi'ne, Raziye Tan (68) ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Abdil Tan, ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.
Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2021-11-21 15:52:53

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