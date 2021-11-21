Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 - Altınordu: 0

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 - Altınordu: 0

İHA

Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 - Altınordu: 0

Spor Toto 1. Lig 13. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Altınordu’yu 10 mağlup etti.

Maçtan dakikalar
5. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ahmet’in şutunda top kalecide kaldı.
32. dakikada serbest vuruş kullanan Gakpa’nın vuruşunda top dışarı çıktı.
44. dakikada Gakpa’nın köşe vuruşunda topla buluşan Anıl’ın şutunda top Altınordu savunmasında kaldı.
50. dakikada Kürşat’ın uzaktan pasında topla buluşan Kenan sol çaprazdan sert vuruş yaptı, top dışarı çıktı.
58. dakikada Altınordu oyuncusu Rıdvan, Manisa FK oyuncusu Okan ile girdiği pozisyonda faul yapması sonucu ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
64. dakikada Diallo’nun pası sonrası Anıl vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak dışarı çıktı.
65. dakikada Anıl’ın sol açıktan pasında topla buluşan Diallo vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. 10
71. dakikada Ahmet’in köşe vuruşu sonrası topa kafayla müdahale eden Hüsametti’nin vuruşunda top Manisa FK kalecisinde kaldı.
86. dakikada atağa geçen Manisa FK’da Anıl Koç, ceza sahası içinden ara pasını verdiği arkadaşı Sousa vuruşunu yapamayınca top Altınordu kalecisinde kaldı.

Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Kemal Mavi xx, Hasan Hüseyin Tetik xx
Manisa FK: Muhammet xx, Nizamettin xx, Gakpa xxx (Sousa dk. 76. xx), Anıl Koç xxx, Kouter (Kubilay dk. 58 xx) xx, Sadi xx, Landre xx, Diallo xxx, Özgür Çek xx (Ahmet Kesim dk. 78), Bedirhan xx (Sertaç dk. 88 ?), Okan xxx (Kemal dk. 78 xx)
Yedekler: Samet, Hakan, Yiğit, Mehmet
Teknik Direktör: Turgay Altan
Altınordu: Ali Yanar xx, Volkan x (Rahmi dk. 75 xx) , Ahmet İlhan Özek xxx (Ahmet Dereli dk. 82 ?) , Ali Dere xx, Recep xx, Rıdvan xx, Burak xx (Enis dk. 75 xx) , Yusuf xx, Kürşad xx, Kenan x (Sami dk. 63 xx), Hüsamettin xxx (Furkan dk. 75 xx)
Yedekler: Mert, Muzaffer, Özgür Deryol, Feytullah, Anıl Arıcıoğlu
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Gol: Diallo (dk. 65) (Manisa FK)
Kırmızı kartlar: Rıdvan (dk. 58) (Altınordu)
Sarı kartlar: Kenan, Yusuf (Altınordu), Landre (Manisa FK)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa Futbol Kulübü - Altınordu (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü - Altınordu (FOTOĞRAFLAR)
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 0 - Altınordu: 0 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 0 - Altınordu: 0 (İlk ...
Birlik Caddesi’nin peyzajı tamamlandı
YEREL HABERLER Birlik Caddesi’nin peyzajı tamamlandı
TFF 2. Lig: Turgutluspor: 2 - Diyarbekirspor: 1
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Turgutluspor: 2 - Diyarbekirspor: 1
Develerin altında ezilmekten son anda kurtuldular (3)
YEREL HABERLER Develerin altında ezilmekten son anda kurtuldular (3)
Apartman dairesinde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Apartman dairesinde çıkan yangında 6 kişi dumandan ...
Develerin altında ezilmekten son anda kurtuldular (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Develerin altında ezilmekten son anda kurtuldular ...
Devlerin altında ezilmekten son anda kurtuldular
YEREL HABERLER Devlerin altında ezilmekten son anda kurtuldular
Turgutluspor - Diyarbekirspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Turgutluspor - Diyarbekirspor (FOTOĞRAFLAR)
Turgutluspor - Diyarbekirspor: 2-1
YEREL HABERLER Turgutluspor - Diyarbekirspor: 2-1
Manisa'ya 85 bin metrekarelik yeni yeşil alan müjdesi
YEREL HABERLER Manisa'ya 85 bin metrekarelik yeni yeşil alan müjdesi
Yunus Emre Kültür Parkı ziyaretçi akınına uğruyor
YEREL HABERLER Yunus Emre Kültür Parkı ziyaretçi akınına uğruyor
Manisa'da apartman dairesinde yangın: 1’i ağır 6 yaralı
YEREL HABERLER Manisa'da apartman dairesinde yangın: 1’i ağır 6 ...
Bedensel engelli milli yüzücü Muhammet, Paris'te altın madalya hedefliyor
YEREL HABERLER Bedensel engelli milli yüzücü Muhammet, Paris'te ...
Kamyonet beton duvara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet beton duvara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
MASKİ, kendi tasarladı, kendi montajını yaptı
YEREL HABERLER MASKİ, kendi tasarladı, kendi montajını yaptı
MASKİ’den olası su kesintilerine önlem
YEREL HABERLER MASKİ’den olası su kesintilerine önlem
Manisa’da kamyonet beton duvara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Manisa’da kamyonet beton duvara çarptı: 1 ölü, 2 ...
Jandarma uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor
YEREL HABERLER Jandarma uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor
Taş evde çıkan yangın paniğe sebep oldu
YEREL HABERLER Taş evde çıkan yangın paniğe sebep oldu
Bariyere çarpıp takla atan otomobildeki genç çifti ölüm ayırdı
YEREL HABERLER Bariyere çarpıp takla atan otomobildeki genç çifti ...
Manisa’da bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Manisa’da bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 ...
Manisa FK, Altınordu hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Manisa FK, Altınordu hazırlıklarını tamamladı
Türk Sağlık Sen Manisa Şubesinde yeni dönem başladı Türk Sağlık Sen Manisa Şubesinin 7. Olağan Genel Kurulunda başkanlık yarışını Aydın Akagündüz kazandı Kongreye katılan MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay: "Kamu çalışanlarının tüm ek ödemelerinin emekli aylığına yansıtılması önemli bir konu başlığı olarak gündemimizde"
YEREL HABERLER Türk Sağlık Sen Manisa Şubesinde yeni dönem ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.