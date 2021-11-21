Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 - Altınordu: 0

Spor Toto 1. Lig 13. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Altınordu’yu 10 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
5. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ahmet’in şutunda top kalecide kaldı.
32. dakikada serbest vuruş kullanan Gakpa’nın vuruşunda top dışarı çıktı.
44. dakikada Gakpa’nın köşe vuruşunda topla buluşan Anıl’ın şutunda top Altınordu savunmasında kaldı.
50. dakikada Kürşat’ın uzaktan pasında topla buluşan Kenan sol çaprazdan sert vuruş yaptı, top dışarı çıktı.
58. dakikada Altınordu oyuncusu Rıdvan, Manisa FK oyuncusu Okan ile girdiği pozisyonda faul yapması sonucu ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
64. dakikada Diallo’nun pası sonrası Anıl vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak dışarı çıktı.
65. dakikada Anıl’ın sol açıktan pasında topla buluşan Diallo vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. 10
71. dakikada Ahmet’in köşe vuruşu sonrası topa kafayla müdahale eden Hüsametti’nin vuruşunda top Manisa FK kalecisinde kaldı.
86. dakikada atağa geçen Manisa FK’da Anıl Koç, ceza sahası içinden ara pasını verdiği arkadaşı Sousa vuruşunu yapamayınca top Altınordu kalecisinde kaldı.
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Kemal Mavi xx, Hasan Hüseyin Tetik xx
Manisa FK: Muhammet xx, Nizamettin xx, Gakpa xxx (Sousa dk. 76. xx), Anıl Koç xxx, Kouter (Kubilay dk. 58 xx) xx, Sadi xx, Landre xx, Diallo xxx, Özgür Çek xx (Ahmet Kesim dk. 78), Bedirhan xx (Sertaç dk. 88 ?), Okan xxx (Kemal dk. 78 xx)
Yedekler: Samet, Hakan, Yiğit, Mehmet
Teknik Direktör: Turgay Altan
Altınordu: Ali Yanar xx, Volkan x (Rahmi dk. 75 xx) , Ahmet İlhan Özek xxx (Ahmet Dereli dk. 82 ?) , Ali Dere xx, Recep xx, Rıdvan xx, Burak xx (Enis dk. 75 xx) , Yusuf xx, Kürşad xx, Kenan x (Sami dk. 63 xx), Hüsamettin xxx (Furkan dk. 75 xx)
Yedekler: Mert, Muzaffer, Özgür Deryol, Feytullah, Anıl Arıcıoğlu
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Gol: Diallo (dk. 65) (Manisa FK)
Kırmızı kartlar: Rıdvan (dk. 58) (Altınordu)
Sarı kartlar: Kenan, Yusuf (Altınordu), Landre (Manisa FK)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.