Somaspor yarıştan uzaklaştı

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SOMA, (DHA)- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Bodrumspor'a 3-1 kaybeden Somaspor, zirvenin uzağında kaldı. Sarıyer ve Çorum FK ile 1-1 berabere kalan Somaspor, Bodrumspor'a da yenilip galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

Teknik direktör Burhanettin Basatemür, "Çok üzgünüz. Mutlak galibiyet için sahaya çıkmıştık. Bu kayıpları telafi edeceğimize inanıyorum" dedi.

Somaspor bu hafta evinde Silahtaroğlu Vanspor'la karşılaşacak. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2021-11-22 11:28:07



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