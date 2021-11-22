Turgutluspor telafi etti

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Diyarbekirspor'u 90+4'üncü dakikada Mustafa Emirhan'ın golüyle 2-1 yenen Turgutluspor kritik bir galibiyete imza attı. Önceki hafta deplasmanda Afjet Afyonspor'la oynadığı maçı 4-0 kaybeden kırmızı-siyahlılar bu galibiyetin ardından düşme hattından uzaklaştı.
Teknik direktör Atilla Gerin, "Son dakikada attığımız gole çok sevindik. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. İnanıyorum ki bu seri sürecek ve daha da yukarılarda olacağız" dedi.
Turgutluspor bu hafta deplasmanda Ergene Velimeşespor'la kozlarını paylaşacak. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2021-11-22 11:31:22
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