Salihli’nin sultanları 4’te 4 yaptı

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Salihli Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, evinde oynadığı maçta Rota Koleji’ni set vermeden yenerek ligdeki dördüncü galibiyetini aldı. Grupta 4’te 4 yapan Salihli’nin Sultanları, topladığı 11 puanla zirvedeki yerini korudu.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 9. Grup'ta antrenör Hasan Gören yönetiminde mücadele eden Salihli Belediyespor, ligin dördüncü hafta maçında evinde Rota Koleji ile karşılaştı. Atatürk Spor Salonunda oynanan maça taraftarlarının desteğiyle etkili başlayan Salihli’nin Sultanları, ilk seti 2519, ikinci seti 2510 ve son seti de 2517 alarak rakibine set vermeden kazandı. Yeşilbeyazlılar, aldığı bu galibiyetle grupta 11 puana yükselerek zirvedeki yerini korudu.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, evinde oynadığı maçta Rota Koleji’ni yenerek ligde dördüncü galibiyetini alan Salihli Belediyespor’un genç oyuncularını ve teknik heyetini tebrik ederek başarılar diledi.

Salihli Belediyespor, önümüzdeki hafta deplasmanda Pazar günü Turgutlu’da Seramiksan ile karşılaşacak.

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