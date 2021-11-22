Yıllar sonra tam gün eğitime geçtiler Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 800 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü Celal Şükrü Sayınsoy ilk ve Ortaokulu 9 yıl aradan sonra yeniden tam gün eğitime geçti Okulun tam gün eğitime geçmesi hem velileri hem de öğrencileri sevindirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıllar sonra tam gün eğitime geçtiler Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 800 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü Celal Şükrü Sayınsoy ilk ve Ortaokulu 9 yıl aradan sonra yeniden tam gün eğitime geçti Okulun tam gün eğitime geçmesi hem velileri hem de öğrencileri sevindirdi

İHA

Yıllar sonra tam gün eğitime geçtiler Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 800 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü Celal Şükrü Sayınsoy ilk ve Ortaokulu 9 yıl aradan sonra yeniden tam gün eğitime geçti Okulun tam gün eğitime geçmesi hem velileri hem de öğrencileri sevindirdi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 9 yıldır sabahçı ve öğlenci olarak eğitim öğretim gören Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri 7 günlük ara tatilin ardından ilk ders gününde tam gün eğitime başlamanın mutluluğunu yaşadı. Ortaokul öğrencileri SelahattinZuhal Barutçuoğlu Anadolu Lisesi ek binasına taşınırken, ilkokul öğrencileri de kendi binalarında kalarak eğitim öğretime devam edecek.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 7 günlük ara tatilin ardından öğrenciler yeniden ders başı yaptı. Uzun zamandır ikili öğretimin verildiği Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulu ve Ortaokulu yeni dönemde tam gün eğitim öğretime başlarken yeni binasına taşınan ortaokulu ziyaret eden Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş okulda incelemelerde bulundu.
Alaşehir’de 9 yıldır sabahçı ve öğlenci olarak eğitim öğretim veren Celal Şükrü Sayınsoy İlkokul ve Ortaokul öğrencileri bugünden itibaren tam gün eğitime başladı. Okulun ortaokul öğrencileri, boş durumda bulunan SelahattinZuhal Barutçuoğlu Anadolu Lisesi ek binasına taşınarak, tam gün eğitime başladı. İlkokul öğrencileri de kendi binalarında tam gün eğitime başlamış oldu. Eylül ayından bu yana boş durumda olan Selahattin Zuhal Barutçuoğlu Anadolu Lisesi ek binası, badana, bina ve çevre temizliği yapılarak eğitime hazırlandı. Eğitim malzemeleri masa, sıra, öğretmenler odası, fotokopi makinesi, bilgisayarlar, yazıcılar gibi tüm donatım malzemeleri bakanlık tarafından sıfır malzeme olarak gönderildi.
Yaklaşık 400 ortaokul öğrencisinin yeni binaya taşınmasıyla hem Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulu hem de Ortaokulu öğrencileri olmak üzere toplam 800 öğrenci tam gün eğitime geçmiş oldu. Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, “Geçici olarak eğitim gören Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin kendi binalarına taşınması sonucu eylül ayında boşaltılan ve ihtiyaç fazlası olan Selahattin Zuhal Barutçuoğlu Anadolu Lisesi ek binasına ikili eğitim gören Celal Şükrü Sayınsoy Ortaokulu öğrencilerimizi taşıyarak, tam gün eğitime geçtik. Bakanlığımız tüm Türkiye’de normal eğitime dönebilmek için her gün yeni bir yatırım ve çalışmalar yapmaktadır. Bizde bu çalışmalar kapsamında tüm okullarımızı normal eğitime geçirebilmek için çalışıyoruz. Okul binamızı yardımsever bir işadamı tarafından tamamen badana yaptırttık. Masa, sıra, öğretmenler odası, fotokopi makinesi, bilgisayarlar, yazıcılar gibi tüm donatım malzemeleri bakanlığımız tarafından sıfır malzeme olarak gönderildi. Öğrencilerimizin sağlıklı bir ortamda eğitimöğretim yapabilmeleri için her türlü çalışmayı yaparak, eğitim, öğretime hazırladık. 24 derslikli ve yaklaşık 30 öğretmenimiz, 400 öğrencimiz yeni binalarında normal eğitime başlayacaklar. Yaklaşık 400 ilkokul öğrencimiz de kendi okulları olan Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulunda tam gün eğitime geçti. Böylece sabahçı öğrencilerimiz sabah erken kalkmaktan, öğlenci öğrencilerimiz de akşam evlerine geç dönmekten kurtulacaklar. Hedefimiz tüm okullarımızı normal eğitime geçirebilmek olacak.” dedi.
Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ise, “Okulun tam gün eğitime hazırlanmasında büyük çaba harcayan başta İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hüseyin Güneş, Okul Müdürümüz İsmail Ekici olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum. Bugünden itibaren tam gün eğitime geçmiş bulunuyoruz.” diye konuştu.
Öğrenci velileri de çocuklarının artık sabah erken kalkıp akşam geç saatlerde okuldan çıkmayacakları için mutlu olduklarını belirtirken öğrenciler de mutluluklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Salihli’nin sultanları 4’te 4 yaptı
YEREL HABERLER Salihli’nin sultanları 4’te 4 yaptı
Galibiyet golüyle kalp krizi geçirdi; hastanede kurtarılamadı
YEREL HABERLER Galibiyet golüyle kalp krizi geçirdi; hastanede ...
Mars değil, Marmara Gölü Marmara Gölü’nden bilimkurgu filmlerini aratmayan manzara Göle fotoğraf çekmeye gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında hayal kırıklığı yaşadı
YEREL HABERLER Mars değil, Marmara Gölü Marmara Gölü’nden bilimkurgu ...
Turgutluspor telafi etti
YEREL HABERLER Turgutluspor telafi etti
Somaspor yarıştan uzaklaştı
YEREL HABERLER Somaspor yarıştan uzaklaştı
Tekin Tatlıcıoğlu Futbol Turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER Tekin Tatlıcıoğlu Futbol Turnuvası sona erdi
Manisa Futbol Kulübü'nde büyük hasret bitti
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü'nde büyük hasret bitti
Gol sevinci hayatına mal oldu Fenerbahçe’nin attığı ikinci gol sonrası hayatını kaybetti Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Galatasaray-Fenerbahçe maçını izlerken galibiyet golünün sevinciyle ayağa fırlayan yaşlı adam bir anda fenalaşarak yere yığıldı Özel bir hastaneye kaldırılan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Gol sevinci hayatına mal oldu Fenerbahçe’nin attığı ...
Yavuz Kurt Manisa’ya veda etti
YEREL HABERLER Yavuz Kurt Manisa’ya veda etti
Tanımadığı kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı
YEREL HABERLER Tanımadığı kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı
Hüseyin Eroğlu: “Maçın hakkı beraberlikti”
YEREL HABERLER Hüseyin Eroğlu: “Maçın hakkı beraberlikti”
Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altan: “Önümüzün açık olduğunu düşünüyorum”
YEREL HABERLER Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altan: “Önümüzün ...
Manisa Futbol Kulübü - Altınordu: 1-0
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü - Altınordu: 1-0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 - Altınordu: 0
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 - Altınordu: 0
Manisa Futbol Kulübü - Altınordu (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü - Altınordu (FOTOĞRAFLAR)
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 0 - Altınordu: 0 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 0 - Altınordu: 0 (İlk ...
Birlik Caddesi’nin peyzajı tamamlandı
YEREL HABERLER Birlik Caddesi’nin peyzajı tamamlandı
TFF 2. Lig: Turgutluspor: 2 - Diyarbekirspor: 1
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Turgutluspor: 2 - Diyarbekirspor: 1
Develerin altında ezilmekten son anda kurtuldular (3)
YEREL HABERLER Develerin altında ezilmekten son anda kurtuldular (3)
Apartman dairesinde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Apartman dairesinde çıkan yangında 6 kişi dumandan ...
Develerin altında ezilmekten son anda kurtuldular (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Develerin altında ezilmekten son anda kurtuldular ...
Devlerin altında ezilmekten son anda kurtuldular
YEREL HABERLER Devlerin altında ezilmekten son anda kurtuldular
Turgutluspor - Diyarbekirspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Turgutluspor - Diyarbekirspor (FOTOĞRAFLAR)
Turgutluspor - Diyarbekirspor: 2-1
YEREL HABERLER Turgutluspor - Diyarbekirspor: 2-1

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.