Galibiyet golüyle kalp krizi geçirdi; hastanede kurtarılamadı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TOPRAĞA VERİLDİ

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün akşam taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin, Galatasaray ile oynadığı derbi maçında uzatmalarda attığı galibiyet golü ile birlikte heyecanlanıp kalp krizi geçiren Ahmet Uysal'ın cenazesi ilk olarak Tepeköy Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Burada 'helallik' alınması sırasında gözyaşları sel oldu. Uysal'ın cenazesi daha sonra Tepeköy Mahallesi Merkez Camii'ne götürüldü. İkindi vakti düzenlenen törene Uysal'ın oğlu Mehmet Uysal, CHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve Uysal'ın sevenleri katıldı. Uysal kılınan namazın ardından Tepeköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2021-11-22 18:15:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.