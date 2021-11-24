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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırkağaç'ın prestij caddelerinde peyzaj çalışmaları başladı

İHA

Kırkağaç'ın prestij caddelerinde peyzaj çalışmaları başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesinin prestij cadde çalışması yaptığı Kırkağaç ilçesi 53 ve 56 sokaklarda, peyzaj işlemleri başladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde caddelere prestij kattıklarını belirten Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, 53 ve 56 sokaklardaki peyzaj çalışmalarını bir hafta içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesinde 53 ve 56 sokaklardaki prestij cadde çalışmalarıyla ilçeye yeni bir soluk getirdi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmaların ardından Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, peyzaj çalışmasına koyuldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan ile birlikte devam eden peyzaj çalışmalarını inceledi. Caddede kaldırım düzenlemeleri, refüj çalışmaları ve aydınlatma direklerinin montajının ardından hızla peyzaj işlemlerine başladıklarını belirten Göktaş, çalışmayı bir hafta içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.
Peyzaj çalışmaları bir hafta içerisinde tamamlanacak
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde il genelindeki caddelere prestij kattıklarını belirten Kent Estetiği Dairesi Başkanı, “53 ve 56 sokaklarda Fen İşleri Daire Başkanlığımız tarafından yapılan prestij caddelerde peyzaja başladık. Çalışmalarımız tamamlandığında, caddelerimiz aydınlatmalarıyla kaldırımlarıyla ve yeşiliyle güzel bir görünüm kazanacak. Betonun soğuğunu yeşilin sıcağıyla harmanlayarak, yaşayan alanlar oluşturuyoruz. Kırkağaç ilçemize de çalışmalarımız hayırlı olsun” diye konuştu.

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