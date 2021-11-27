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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okulun müdür odasından para çalan hırsızlar tutuklandı

İHA

Okulun müdür odasından para çalan hırsızlar tutuklandı

Manisa'nın Kula ilçesinde bir ortaokulun müdür odasına girerek eğitim faaliyetleri için toplanan toplam bin 101 TL'yi çalan 2 şüpheli, polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kula'da dün gece saatlerinde devriye faaliyetini yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Orhan Acar kavşağı yakınlarında yürüyen 2 şahıstan şüphelendi. Sivil polis ekipleri şüphelendikleri 2 şahsın yanına yaklaştıklarında, şüpheli şahıslar bir anda kaçmaya başladı. Kaçarken ceplerindeki bozuk para dolu poşetleri atarak kaçan şüphelilerden İ.E.(17), kısa süren kovalamaca sonucu yakalanırken, diğer şüpheli ise gözden kayboldu. Yakalanan şüpheli İ.E., işlemleri için emniyete getirilirken, kaçan diğer şüphelinin peşine düşen asayiş ekipleri, şüpheli E.U.'yu (21) ise saat 01.30 sıralarında İzmirAnkara D300 karayolunda bulunan bir fırının önünde yakaladı. İki şüpheli, emniyette alınan ifadelerinde, Zaferiye Mahallesi'nde bulunan Atatürk Ortaokulu'nun müdür odasına girerek, öğrencilerin eğitim faaliyetleri için toplanan toplam bin 101 TL'yi çaldıklarını itiraf etti. Şüpheliler, üzerinden çıkan ve etrafa attıkları toplam bin 101 TL'yi emniyet güçlerine kendi rızaları ile teslim ederken, işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildiler.
Şüphelilerden E.U.'nun yapılan GBT sorgularında basit yaralama suçundan arandığı, diğer şüpheli İ.E.'nin ise çeşitli hırsızlık suçlarından toplam 116 adet kaydının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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