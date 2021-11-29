Manisa ilk kez kullanılan yöntem bir hastayı sağlığına kavuşturdu

Manisa'da bayılma şikayetiyle Manisa Şehir Hastanesine başvuran 90 yaşındaki bir hastada hayati tehlikesi bulunan kalp rahatsızlığı tespit edilirken yaşlı adam ilk kez uygulanan yöntemle sağlığına kavuşturuldu.

Manisa'da yaşayan 90 yaşındaki Cemali Eşer, bayılma şikayetiyle başka bir hastanede tedavi altına alındı. EKG'sinde hayati tehlikesi bulunan ritim bozukluğu tespit edilen Eşer'e geçici pil takılması sonrası kalıcı pil takılmak üzere Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. Kalbindeki ritim bozukluğunun devam ettiği belirlenen Eşer üzerinde yapılan tetkiklerinde doğuştan kalbe giden sağ üst toplardamarın olmadığı ve sol üst toplardamarında da anormallik olduğu görüldü. Eşer'in 90 yaşında olması nedeniyle Kardiyoloji Hekimi Uzm. Dr. Ramazan Gündüz tarafından özel bir tekniğe başvuruldu. Yapılan ameliyat sonrası kalp pili takılan Cemali Eşer yeniden sağlığına kavuştu.

Yapılan operasyon hakkında bilgi veren Kardiyoloji Hekimi Uzm. Dr. Ramazan Gündüz, "Bayılma şikayeti ile dış merkeze başvuran hastanın çekilen EKG’sinde 'AV Tam Blok' hayatı tehdit eden ciddi bir ritim bozukluğu saptandı. Hastaya dış merkezde kalıcı pil takılamamasından dolayı geçici pil takılarak, hastanemize sevk edilmiştir. Kalıcı pil takılması için Manisa Şehir Hastanesine sevk edilen hastanın yapılan tetkiklerinde ciddi ritim bozukluğunun devam ettiği saptandı. Yapılan tetkiklerinde doğuştan kalbe giden sağ üst toplardamarın olmadığı ve sol üst toplardamarında da anormallik olduğu görüldü. Bu hastalarda tedavi şekli genellikle göğüs kafesi açılarak pil takılmasıdır fakat hastamız 90 yaşında olduğundan ameliyatı çok yüksek riskliydi. Bu sebeple hastaya Manisa da ilk defa Manisa Şehir Hastanesi’nde yapılan 30 dakika süren özel bir teknikle kalıcı kalp pili takıldı. Hastanın sol üst bölgeden 3 santimetrelik bir kesiyle işlem uygulandı ve hasta şifa ila taburcu edildi" dedi.

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