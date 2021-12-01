Genç astsubay toprağa verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde denizde cansız bedeni bulunan genç astsubay, memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Arkadaşlarının sosyal medyada kayıp ilanı verdiği 23 yaşındaki Astsubay Nuri U.'nun cansız bedeni, Bandırmada denizde bulunmuştu. Kesin ölüm sebebinin araştırılması için Adli Tıp Kurumuna gönderilen Nuri U.'nun cenazesi sonrasında memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesine gönderildi. Selvilitepe Mahallesi Ataullah Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Nuri U.'nun cenazesi Urganlı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Düzenlenen cenaze törenine Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Merkez Komutanı Piyade Albay Tolga Çakılkum, Turgutlu Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, Turgutlu Emniyet Müdürü Harun Tutak, siyasi parti temsilcileri ile yakınları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.