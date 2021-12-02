Turgutluspor'da Ahmet Daşkan dönemi



Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor'un geçen hafta çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle ertelenen olağanüstü genel kurulu dün akşam gerçekleştirildi. Turgutlu 7 Eylül Spor Salonu'nda 190 üyenin oy kullandığı seçimde Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, 187 geçerli oydan 166'sını alarak kulüp başkanlığına seçilirken, yeniden aday olan kulübün mevcut başkanı Taner Kestaneci ise 21 oyda kalarak koltuğu açık farkla kaybetti. Kongrede divan kurulunun önerisiyle daha önce Taner Kestaneci yönetimi tarafından kulüpten üyelikleri silinen üyelerin tekrar üyeliği oy çokluğuyla kabul edildi ve yeni yapılan üyelikler iptal edildi.

Turgutluspor'un çift adaylı olağanüstü genel kurulu, üst düzey güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. Kongrenin gerçekleştirildiği 7 Eylül Spor Salonu'nda çevik kuvvet ekiplerinin yanı sıra çok sayıda özel güvenlik görevlisi hazır bulundu. Kongre salonuna girenler tek tek arandı. Herhangi bir olumsuzluğa karşı TOMA araçları da hazır bulundu. Kongrede ezici çoğunlukla başkanlığa seçilen Ahmet Daşkan'ın listesinde, Ali Hikmet Nasuhoğlu, Yavuz Semizler, Bülent Daşkan, Çetin Anlayanoğlu, Fahrettin Solmaz, Erk Kayabaş, Kadir Şakar ve İbrahim Gökdere isimleri yer aldı.

DAŞKAN: TARİHİ BİR GÜN

Turgutluspor'da başkan seçilen Ahmet Daşkan yaptığı açıklamada, "Bu akşam 7 Eylül Spor Salonu'nda Turgutluspor kongresi ile Turgutlu tarihine damga vurduk. Bu zafer hepimizindir. Turgutlulu hemşerilerimizin ve Turgutluspor sevdasıyla yanıp tutuşan taraftarlarımızın tam desteğiyle haksızlığa ve hukuksuzluğa dur dedik. Gerçekleştirdiğimiz kongre neticesinde 166 delegenin güven oyunu almış olmamın sonucunda bizleri Turgutluspor kulüp başkanlığına layık gören tüm delegelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Daşkan, "Yeni yönetim kurulumuz ile yepyeni bir başlangıç yaparak, gerek teknik ekibimiz gerekse futbolcularımızla ligdeki mücadelemizi terimizin son damlasına kadar akıtarak mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Mali tabloyu ele alarak başlayacağımız çalışmalarımızda kulübümüzde huzuru tahsis ederek şanlı Turgutluspor bayrağımızı gururla birlik ve beraberlik içerisinde dalgalandırmaya devam edeceğiz. Bugüne dek Turgutluspor'a vermiş olduğu katkılardan dolayı Taner Kestaneci ve yönetim kuruluna teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" dedi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

2021-12-02 11:03:07



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