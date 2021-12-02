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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alaşehir Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine 'Dost Eli'

İHA

Alaşehir Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine 'Dost Eli'

Manisa'nın Alaşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Dost Eli" mağazasıyla yardım yapmak isteyen hayır severlerin bağışladığı giysiler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.
Alaşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşları özellikle kış aylarında unutmayarak örnek bir projeye imza attı. Alaşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Dost Eli" mağazasıyla yardım ulaştırmak isteyen hayırseverlerin bağışladığı giysiler ihtiyaç sahipleri tarafından değerlendirilecek. 252 metrekarelik mağaza ihtiyaç sahiplerinin kullanımı için dükkan sahibi Yardım sevenler Derneği Başkanı Yıldız Türker tarafından 3 yıllığına ücretsiz olarak tahsis edildi.
Mağazanın açılış töreninde konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "2019 Belediye Başkanlığı seçim çalışmaları sırasında çokça dile getirdiğimiz, projelerimizden olan 'Dost Eller Mağazasını' bu gün açtık. Yardım yapmak isteyen hayırseverlerle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı buluşturmak amacıyla hayata geçirdiğimiz bu proje, Türk insanının ve bu topraklarda yaşayan hemşerilerimizin zor durumlarda yaptığı dayanışmanın önemini bizlere bir kez daha göstermektedir.
Özellikle son dönemde ülkemizin içinden geçtiği ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok insanımız zor durumda bulunuyor. Bu zor durumdan bireysel olarak yapılan yardımlarla çıkmak maalesef mümkün değildir. Zor durumdaki vatandaşlarımızın bu ihtiyaçlarının karşılanması, ancak toplum olarak el ele vermekle mümkün görünmektedir. Alaşehir Belediyesi olarak zor durumdaki vatandaşlarımızın bu ihtiyaçların karşılanması için bugün Dost Eller Mağazası projemizi hayata geçiriyoruz. Bu projeyle hayırsever vatandaşlarımızın yapacakları kullanılmamış veya kullanılabilir durumdaki ikinci el kıyafet ve ayakkabılar, ilgili arkadaşlarımız tarafından temizlenecek, ütülenecek ve ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz olarak alması için bu mağazada hazır hale getirilecektir. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız da bu mağazamızdan bedenine uygun, dilediği kıyafeti ve ayakkabıyı alabilecektir. Bu mağazamız hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturacak bir mağaza olacaktır. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bir kart vereceğiz, o vatandaşımız verilen kart ile istediği kıyafeti ücretsiz olarak, alabilecektir.
252 metrekare olan bu işyerini 'Dost Eller Mağazasının' kullanımına üç yıl ücretsiz olarak tahsis eden, Yardım Sevenler Derneği Başkanı Yıldız Türker başta olmak üzere Alaşehirli yardımseverlere, bu projenin oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
"Dost Eller Mağazası"nın ihtiyaç sahiplerinin imdadına yetişeceğini belirten Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Bizim için komşumuzun açlığı tokluğu önemlidir. Bizim için komşumuzun bacasının tütüp tütmediği önemlidir. Ve bu konu sadece bireysel olarak bizlerin takip etmesi gereken bir konu değildir. Bu vatandaşlarımızın kendisinde olan hasret, devletimizin de bir hasretidir. Devletimiz Türkiye’nin dört bir yanında fakir fukaraya yardım yapıyor. Belediyelerimiz de ellerinden geldiği kadar vatandaşlarımızın, fakir, fukaranın yanında olmaya gayret ediyorlar. Onun için be belediye başkanımız ve ekip arkadaşlarını kutlamak istiyorum. Yardım Sever Alaşehirlilerin bu tür etkinliklerde el ele gönül gönüle vermiş olması da bizim için çok ciddi manada gurur duyulacak konu. Alaşehirli hemşerilerimiz bu mağazayı boş bırakmazlar diye temenni ediyorum" diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından mağaza törenle açıldı.
Törene Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir CHP ilçe Başkan vekili Mustafa Günen ve yönetim kurulu üyeleri, İYİ Parti Alaşehir İlçe Başkanı Kadir Daş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Yardım Sevenler Derneği başkanı Yıldız Türker, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı.

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