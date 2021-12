Başkan Çelik’ten Dünya Engelliler Günü jesti

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli vatandaşlar ile bir araya geldi. Şehzadeler Belediyesi’nin engelliler için yaptığı hizmetler hakkında bilgi veren Başkan Çelik, kendinin ve Şehzadeler Belediyesi’nde çalışan 750 personelin her birinin her zaman engellilerin yanında olduğunu söyledi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, engelli vatandaşlar, engelli dernekleri başkan ve yöneticileri ile Karaağaçlı Engelsiz Eğitim Merkezi öğrenci ve öğretmenleri ile kahvaltıda bir araya geldi. AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı ve il başkan yardımcılarının da hazır bulunduğu etkinlikte Başkan Çelik, Şehzadeler Belediyesi’nin engelliler ve onların aileleri için yaptıkları hizmetler hakkında bilgi verdi.



2023 Engelli Envanteri ve İstihdam Eylem Planı Projesi

Şehzadeler Belediyesi’nin ilk hizmetleri arasında engellilerin istihdamına katkı sunmak amaçlı Kariyer 2023 Engelli Envanteri ve İstihdam Eylem Planı Projesi’nin yer aldığını hatırlatan Başkan Çelik, “Zafer Kalkınma Ajansı’nın 70 bin 830 TL tutarında destek verdiği proje kapsamında ilçemiz sınırlarındaki engellilerin tespiti, engellilik sebebi ve düzeyinin tespiti ve çalışabilecek durumda olanlara iş imkanı sunulması amaçlanmıştır. Proje kapsamında 1260 engelli birey ile görüşülmüş olup bunlardan 647’si erkek, 613’ü bayandır. 252 dil ve konuşamama, 519 ortopedik, 160 görme, 138 işitme, 686 zihinsel engelli tespit edilmiştir. Organize sanayi bölgesinde 50 firma ile anket çalışması yapılmış ve bu sayede engelli istihdamındaki zorunlar tespit edilerek çalıştırmak istedikleri engellilerde aradıkları özellikler belirlenmiştir. 1845 yaş arası 500 engelli vatandaşımıza güncel CV’ler hazırlanmıştır. Web üzerinde kurulan engelli istihdam merkezi sayesinde iş arayan engelli vatandaşlarımız ile engelli istihdam etmek isteyen firmalar buluşturulmuştur. Proje hakkında yazılı ve görsel medyada pek çok haber çıkması sağlanmış farkındalık oluşturulmuştur.” dedi.



Engelliler için engelsiz parklar

Engellilerin de dışarı çıkarak parklarda gönüllerince oynayabilmeleri için ‘Şehzade Parkları Hayat Bulsun, Engelsiz Olsun’ projesini hayata geçirdiklerini hatırlatan Başkan Çelik şöyle devam etti: “Şehzade Parkları Hayat Bulsun, Engelsiz Olsun Zafer Kalkınma Ajansının desteğiyle yapılan bir projedir. Yaklaşık 1 milyon 136 bin 273,40 TL bütçesi bulunmaktadır. Projenin destek oranı yüzde 60’tır. 680 bin 957,68 TL’si Zafer Kalkınma Ajansı tarafından, 455 bin 315,72 TL’si belediyemiz tarafından karşılanmıştır. Ayni katkılarla toplamda belediyemizce 700 bin TL harcama yapılmıştır. Projemizin genel amacı Şehzadeler ilçe merkezi ve mahallelerindeki parklarda çevre düzenlemesi, yürüme, spor ve yeni oyun alanları oluşturarak ilçemizde sosyal ve kültürel yaşamın canlanmasını sağlamak ve kentin cazibesini artırmak ve engelliler öncelikli olmak üzere çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıların sosyal, kültürel ve sportif hizmetlere erişimlerini ve toplumla entegrasyonlarını kolaylaştırmak suretiyle, ilçemiz, ilimiz ve bölgemizin yaşanabilirlik düzeyi ve beşeri sermayesinin artırılmasına katkı sağlanmıştır.”



Engelliler için yapılan etkinlikler

Engellilere yönelik düzenlenen etkinlikler hakkında da bilgi veren Başkan Çelik, “9 Mayıs 2016 tarihinde Engelliler Haftası nedeni ile Manisa Öğretmenler Evinde Engelli vatandaşlarımıza yönelik kahvaltı programı düzenlendi. 09 Mart 2016 tarihinde Engelli vatandaşlarımız için Manisa Öğretmenler Evinde asker eğlencesi düzenlendi. 14 Ocak 2017 ve 11 Mayıs 2017 tarihinde düzenlediğimiz kahvaltılarda engelli kardeşlerimiz ve aileleri ile bir araya geldik. Gençlik Merkezimizde Engelli Bakım Kursu verilmiştir. Dezavantajlı çocuklara İzmir atlı terapi için 9 ay süreyle her salı günleri 10 kişilik araç tahsis edilmiştir. Engelli aracımız ile gelen talepler üzerine engelli vatandaşlarımıza ulaşım desteği sağlanmaktadır. 201920202021 Yıllarında Engelli bireylerimizi spor yapabilmeleri için ve eğitim gördükleri yere gidip gelmeleri için Muradiye ve Atatürk Kapalı Spor salonlarına her yıl 9 ay boyunca araç desteği verilmiştir. ZİÇEV Manisa Şube Başkanlığı’na ait Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören engelli çocuklar için şehir içi ulaşım desteği sağlanmıştır.” dedi.



Engellilere verilen destekler

Engelli vatandaşlara yönelik 165 bin TL maddi destek verdiklerini, engelli sporcular için yapılan forma, spor malzemesi ve nakdi yardımların 55 bin TL olduğunu kaydeden Başkan Çelik, “Engelli vatandaşlarımıza; 165 manuel hasta yatağı, 35 otomatik elektronik hasta yatağı, 92 manuel hasta sandalyesi, 28 akülü sandalye, 36 tane akü, 36 tane teker, 4 şarj aleti, 3 adet joystick, 238 koli erzak yardımı, 23 kişiye ev eşyası yardımı, 21 kişiye araçlı hastaneye ulaşım ve refakat 41 kişiye ev temizliği desteği, 1 adet solunum cihazı desteği verilmiştir.” şeklinde konuştu.



Karaağaçlı Engelsiz Eğitim Merkezi hizmete girdi

Engelliler için son olarak Karaağaçlı Engelsiz Eğitim Merkezi’ni hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Çelik şöyle devam etti: “2021 yılında Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında Karaağaçlı Bilgi Evimiz, Engelsiz Eğitim Merkezine dönüştürülmüş olup; 23 yaş üstü, okullarda örgün öğrenimini tamamlamış otizmli, zihinsel ve bedensel engelli ve down sendromlu bireylere yönelik eğitim kursları düzenlenmektedir. 21 kursiyer 13 öğretmen ile eğitimlerimiz devam etmektedir.” dedi. Bu hizmeti son derece önemsediğini kaydeden Başkan Çelik hizmetin büyük ilgi görmesinin de kendilerini ayrıca mutlu ettiğini söyledi.



“Her daim yanınızdayız”

Engellilerin her daim yanlarında olduklarını sözlerine ekleyen Başkan Çelik, “Şehzadeler Belediye Başkanı olarak ben ve Şehzadeler Belediyesi’nde çalışan 750 personelimizin her biri her zaman sizlerin yanındadır. Bunu böyle bilin” dedi.

Programın sonunda Başkan Çelik ve AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı programa katılanlara çiçek hediye etti ve ardından Karaağaçlı Engelsiz Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

