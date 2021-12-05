Ahırda süt sağarken ineğin teptiği kadın yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa'nın Gördes ilçesinde ahırda süt sağımı yaptığı sırada ineğin teptiği kadın yaralandı.



Olay, Gördes'e bağlı Kobaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K.(40) isimli kadın, kendisine ait ahırda ineğin sağımını yaptığı sırada hayvanın tepmesi sonucu yaralandı. Kendi imkanlarıyla Gördes Devlet Hastanesi'ne giden talihsiz kadın, burada yapılan tedavisinin ardından ileri tetkikler için Akhisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.