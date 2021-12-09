Manisa FK ile Manisa CBÜ arasında işbirliği protokolü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa FK ile Manisa CBÜ arasında işbirliği protokolü

İHA

Manisa FK ile Manisa CBÜ arasında işbirliği protokolü

Manisa Futbol Kulübü ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Bünyesinden yetiştirdiği futbolcuları kulübe ve Türk futboluna kazandıran Manisa Futbol Kulübü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi ile işbirliği protokolü imzaladı. Başkan Vekili Engin Anlı, Yönetim Kurulu Üyeleri Özcan Nalbantlar ve Ahmet Karadağ, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ile makamında bir araya geldi. MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç’a kulübe verdiği destekten dolayı teşekkür eden Başkan Vekili Engin Anlı, “Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile Türkiye’nin sayılı okullarından biri. Manisa Futbol Kulübü olarak üniversitemizle eğitim, spor, araştırma, geliştirme gibi birçok alanda işbirliği yapmak için bir protokol hazırladık. Protokol kapsamında Kulübümüz ile MCBÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Olimpik Çalışmalar Uygulamalar ve Araştırma Merkezi arasında eğitim ve kurslarda işbirliği yapılacak. Burada amacımız sporcularımız ile üniversitemiz arasında karşılıklı bilgi alışverişinin sağlıklı bir şekilde yapılması. Buradaki hocalarımızın bizlere katacağı çok önemli bilgi ve birikimler var. Bu protokolün hazırlanmasında ve uygulanacak olmasında emeği geçen başta Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ahmet Ataç ve değerli hocalarımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
Manisa Futbol Kulübü'ne her anlamda destek olmaya hazır olduklarını belirten MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ise “Manisa Futbol Kulübü, ilimizi Türk futbolunda temsil eden, yetiştirdiği sporcularla da örnek bir kulüp. Sporcunun sadece fiziki değil, eğitim ve ahlaki yönden de kendini geliştirmesi günümüzde çok önemli. Spor bireyler için çok önemli bir alan haline geldi. Bunun bilincinde olarak Manisa Futbol Kulübü’ne her türlü desteği vermeye hazırız. Bu protokolle de gençlerimiz ve sporcularımız için çok faydalı programlar yapacağız. Manisa Futbol Kulübü’ne bu anlamda teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen süreçte birlikte daha çok işbirliği yapacağız” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Başkan Vekili Engin Anlı ve MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ataç, Manisa FK ile MCBÜ arasında gerçekleştirilen işbirliği protokolünü imzaladı. Başkan Vekili Anlı, Prof. Dr. Ataç’a kulübün ürünlerinin yer aldığı hediyeler takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Engelli öğrenciler Acun Ilıcalı'ya meydan okuyup, kendisini Kula'ya davet etti
YEREL HABERLER Engelli öğrenciler Acun Ilıcalı'ya meydan okuyup, ...
'Dijital Çağda Z Kuşağı Gerçekleri' adlı kitap okuyucularla buluştu
YEREL HABERLER 'Dijital Çağda Z Kuşağı Gerçekleri' adlı kitap ...
Foseptikler sayesinde atıksu arıtma hizmeti ağı genişliyor
YEREL HABERLER Foseptikler sayesinde atıksu arıtma hizmeti ağı ...
Manisa Gazeteciler Cemiyeti'nde 'Filizkan' güven tazeledi
YEREL HABERLER Manisa Gazeteciler Cemiyeti'nde 'Filizkan' güven ...
Vali Karadeniz, İnşaatı Devam Eden Okullarda İncelemelerde Bulundu
YEREL HABERLER Vali Karadeniz, İnşaatı Devam Eden Okullarda ...
Salihli’de 300 gram metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Salihli’de 300 gram metamfetamin ele geçirildi
Yunusemre'de yollar düzenleniyor
YEREL HABERLER Yunusemre'de yollar düzenleniyor
Atila Gerin: “Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz”
YEREL HABERLER Atila Gerin: “Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz”
Manisa FK'da Bedirhan sakatlığı sebebiyle 8-10 hafta yok
YEREL HABERLER Manisa FK'da Bedirhan sakatlığı sebebiyle 8-10 hafta ...
Soma'da park ve bahçelerin kışlık bakımları devam ediyor
YEREL HABERLER Soma'da park ve bahçelerin kışlık bakımları devam ...
Sarıgöl'de toplu sünnet şöleni
YEREL HABERLER Sarıgöl'de toplu sünnet şöleni
Manisa’da 'İklim Değişiklikleri ve Afet Riski' Çalıştayı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Manisa’da 'İklim Değişiklikleri ve Afet Riski' ...
Manisa tarımında dijitalleşme adımları atılıyor
YEREL HABERLER Manisa tarımında dijitalleşme adımları atılıyor
Yunusemreli milli judocular 2022'de de iddialı
YEREL HABERLER Yunusemreli milli judocular 2022'de de iddialı
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1,5 kilogram metamfetamin yakalandı
YEREL HABERLER Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1,5 kilogram ...
Manisa'da araç içinde uyuşturucuyla yakalanan şahıslar gözaltına alındı
YEREL HABERLER Manisa'da araç içinde uyuşturucuyla yakalanan ...
Milli Yüzücü Sefa Yurtkölesi öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Milli Yüzücü Sefa Yurtkölesi öğrencilerle buluştu
Salihli'de uyuşturucu operasyonu; 4 kilo esrar ile 73 kök hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Salihli'de uyuşturucu operasyonu; 4 kilo esrar ile 73 ...
Manisa’da uyuşturucu tacirleri tutuklandı
YEREL HABERLER Manisa’da uyuşturucu tacirleri tutuklandı
Manisa merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Manisa merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı
Akşener: Esnaf bu ülkenin bel kemiği (2)
YEREL HABERLER Akşener: Esnaf bu ülkenin bel kemiği (2)
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Manisa'da esnaf ziyareti yaptı
YEREL HABERLER İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Manisa'da esnaf ...
Mesleki Eğitim Alt Komisyon Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Mesleki Eğitim Alt Komisyon Toplantısı yapıldı
Manisa’da evde esrar, bahçedeki serada kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa’da evde esrar, bahçedeki serada kenevir ele ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.