Manisa'daki kazada baba- kız yaralandı, anne öldü

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Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde aynı yöndeki TIR'a, ardından refüjdeki bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ile 1 yaşındaki kızı yaralandı, eşi yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Ankaraİzmir karayolu Mersinli Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle Kula'dan Salihli yönüne gitmekte olan Ahmet Akıncı (28) yönetimindeki 45 K 1260 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı yönde ilerleyen Erdem A.'nın (42) kullandığı 35 ATT 853 plakalı TIR'a arkadan çarpıp, ardından refüjdeki bariyerlere savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilin sürücüsü Ahmet Akıncı ile 1 yaşındaki kızı Deniz Akıncı yaralanırken, eşi Burcu Akıncı (23) ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan babakız, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan babakızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2021-12-10 19:12:02



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