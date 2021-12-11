TFF 2. Lig: Turgutluspor: 1 Etimesgut Belediyespor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. hafta maçında evinde Etimesgut Belediyespor'u ağırlayan Turgutluspor karşılaşmadan 10 galip ayrıldı.
Stat: 7 Eylül
Hakemler: Safa Yılmaz xx, Selim Şenöz xx, Çağrı Ateş xx
Turgutluspor: Ozan Can xx, Özgür xx, Serhat xx (Emirhan dk.46 xx), Emre xx, Burak xx (Mahmut Boz dk.90 xx), Mutlu xxx, Sarper xx (Ozan İsmail dk.74 xx), Marvin xx, Hakan xx (Alper dk.74 xx), Yiğit xx, Hamit xx (Nuri Emre dk.90 xx)
Etimesgut Belediyespor: Emre Selen xx, Özkan xx, İsmail xx, Berk xx (Mehmet dk.43 xx ), Maksut xx (Engin dk.84 xx), Emre Gündoğdu xx, Göksu xx, Halil xx (Batuhan dk.74 xx), Cevat xx, Turan xx, Erdi xx
Goller: Mutlu dk.86 (Turgutluspor)
Sarı Kartlar: Yiğit Utku Gök (Turgutluspor) Cevat, Emre Gündoğdu, Halil, Emre Selen (Etimesgut Belediyespor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.