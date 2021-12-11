Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Koyuncu Mahallesi’nde devriye gezen jandarma ekipleri saat 17.30 sıralarında Gevenasar Tepe mevkiinde Manisa Müze Müdürlüğü tarafından sit alanı olarak belirlenen bölgede 2 kişi tarafından kaçak kazı yapıldığını tespit etti. Her 2 şahıs da yüzeysel kazı yaptığı esnada suçüstü olarak yakalandı. M.K. (36) isimli şahıs 1 adet siyah renkli dedektör, demir uçlu çapa aleti ve yapılan kaba üst aramasında 12 adet tarihi eser olabileceği değerlendirilen metal ve taş parçalarını, K.G. (30) isimli şahıs ise 1 adet dedektör, dedektör kumandası, 1 adet beyaz renkli kulaklık, 1 adet demir uçlu çapa aleti ve yapılan kaba üst aramasında tarihi eser olabileceği değerlendirilen 18 adet demir ve metal parçalarını Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim etti. Olay ile ilgili olarak Saruhanlı Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilirken tahkikata başlandı. Şüpheli şahıslar ise ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.

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