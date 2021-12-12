Manisa’da cinayet

Türk bayrağı ikinci defa koparılınca dayağı yedi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Mehmet Akif Bingül (22) ile arkadaşı N.B.Ç. (17) arasında Ergenekon Mahallesi İsmailcik Deresi Sokak’ta tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle N.B.Ç., Bingül'ü göğsünden bıçakladı. Yaralı Bingül, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Akif Bingül burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrasında N.B.Ç., Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.