Başkan Akın’dan Turgutluspor’la moral buluşması

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, pazar günü Serik Belediyespor’a konuk olacak Turgutluspor’u antrenmanda ziyaret ederek oyunculara moral verdi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutluspor antrenmanını ziyaret ederek takıma başarılar diledi. pazar günü Serik Belediyespor’a konuk olacak takımın oyunlarıyla buluşan Başkan Akın, takıma moral verdi. Kulüp Başkanı Ahmet Daşkan, yöneticileri, teknik heyet ve futbolcuları ile bir araya gelen Başkan Akın, “Takım olarak ligde iyi bir çıkış yakaladınız. Bu çıkışınızı Serik Belediyespor karşısında da sürdüreceğinize olan inancım tam. Sizlere Serik Belediyespor maçında başarılar diliyorum. Bizler her zaman arkanızdayız. Sizden tek isteğim böyle oynamaya, bu armayı sahada bugüne kadar olduğu gibi en iyi şekilde temsil etmenizi istiyorum” dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın ziyaretinden dolayı mutlu olduklarını belirten Kulüp Başkanı Ahmet Daşkan, “Belediye Başkanımız Çetin Akın, her fırsatta takımımızı ziyaret ederek hem moral veriyor hem de arkamızda olduğunu bizlere her fırsatta hissettiriyor. Kendisine şahsım, yönetim kurulum ve takımım adına teşekkür ediyorum. İnşallah hafta sonu deplasmanda oynayacağımız Serik Belediyespor maçında da en iyi skorla sahadan ayrılıp, camiamızı mutlu etmeye olan inancım tam” diye konuştu.

