Manisa TSO Başkanı Yılmaz iş dünyasına 'Fiyatları makul seviyeye çekilmeli' çağrısı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, üyelerine ve iş dünyasına seslenerek, döviz kuruna bağlı artış nedeniyle yükselen fiyatların makul seviyeye çekilmesi gerektiği ifade etti.

Döviz fiyatlarında ortaya çıkan hızlı düzeltmeye bağlı olarak, fiyatların da çok hızlı ve etkin bir şekilde düzenlenmesi gerektiğine dikkat çeken Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Döviz kurları yukarı doğru, öngörülerin üzerinde hızlı bir şekilde çıktığı zaman hem döviz kurlarının hızlı bir şekilde yükselmesine, hem de oluşabilecek ve öngörülmeyen yükselmelerle ilgili risk puanları da eklenerek, fiyatların bazı kalemlerde döviz artış oranlarının da üzerinde arttığını gözlemledik. Geçtiğimiz yeni ekonomik model ile döviz kurlarında yaşanan gerileme ile bu ürünlerde yaşanan fiyat artışlarının geriye çekilmesi gerekir. İş dünyasının fiyatlarını hızlı bir şekilde güncelleyeceğini öngörüyoruz. Fiyatların makul seviyeye çekilmesi gerek. Artık önümüzde yeni bir ekonomik model var. Bu yeni ekonomik model çerçevesinde istikrarlı bir şekilde yolumuza devam etmeliyiz. Şunu da açıkça belirtmek isterim ki fiyat zincirindeki güncelleme en üst noktadan başlamalıdır. Ürünün raflarda yer almasına kadar yaşanan süreç titizlikle incelenmelidir. Döviz kuruna bağlı yaşanan artışı önlemek hepimizin görevi. Bunu da yaparken iş dünyasını zora sokmadan ve zarara uğratmadan yapmak lazım. Her ürün hem satıcısı hem alıcısını mutlu edecek şekilde raflarda yerini almalıdır." dedi.

"Bu ülke hepimizin." diyen Başkan Yılmaz açıklamasını şöyle tamamladı: "El birliği ile bu dönemden hep birlikte çıkacağız. Ben bu sağduyuyu Manisa iş dünyası olarak göstereceğimizden eminim. Dediğim gibi hep birlikte el ele verip orta noktada buluşup hem vatandaşın cebini yakmamalıyız hem de iş dünyasının fiyat dengesini bozmamalıyız. Bu duygu ve düşünceler ile ben buradan temsil ettiğim Manisa iş dünyasına açık çağrıda bulunuyorum; fiyatlar makul seviyeye çekilmeli ve hem üreticiyi hem de tüketiciyi memnun edilecek şekilde yolumuza devam etmeliyiz.”

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