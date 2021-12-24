Esnaf Odasından 3 mahalleye yeni durak

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, vatandaşlardan gelen talep üzerine Alaşehir Şoförler ve Otomobilciler, Otobüsçüler, Kamyoncular, Kamyonetçiler, Minibüsçüler Esnaf Odası 3 yeni yolcu bekleme durağı yaptı. AlaşehirKiraz Karayolu Uluderbent Mahallesi güzergahında bulunan Galericiler Sitesi, Hacıaliler Mahallesi ve Girelli Mahallelerine yapılan 3 yeni durağın 9 bin TL'ye mal olduğu öğrenildi.

Alaşehir Şoförler ve Otomobilciler, Otobüsçüler, Kamyoncular, Kamyonetçiler, Minibüsçüler Esnaf Odası başkanı Şevki Ağırbaş, "Üyelerimiz tarafından, AlaşehirKiraz Karayolu üzeri Uluderbent Mahallesi güzergahında bulunan Galericiler Sitesi, Hacıaliler ve Girelli Mahallelerinde yolcu bekleme durağı bulunmadığı talebi geldi. Biz de bu talebi değerlendirerek, 3 noktaya 3 adet yolcu bekleme durağı yaptık. Bundan böyle, yağmurlu, soğuk ve sıcak günlerde araç bekleyen vatandaşlarımız durakta rahat bir şekilde araç bekleyebilecekler. Yaklaşık 9 bin TL'ye mal olan duraklarımız, vatandaşlarımıza ve üyelerimize hayırlı olsun." dedi.

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