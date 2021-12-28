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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turgutluspor'da Nazım Gülay dönemi

DHA

Turgutluspor'da Nazım Gülay dönemi


TURGUTLU, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarının son 2 maçından 1 puan çıkarınca Atila Gerin'le yollarını ayıran Turgutluspor, teknik direktörlük görevine Nazım Gülay'ı getirdi. Turgutluspor altyapısından yetişip kulüpte daha önce antrenörlük yapan 42 yaşındaki teknik adamla sözleşme imzalanacağı açıklandı. Başkan Ahmet Daşkan, "Turgutluspor'umuzu, Turgutlu'nun evladı Nazım Gülay hocamıza emanet ettik. Anlaşma her iki taraf için de hayırlı ve uğurlu olsun. Hocamıza inancımız tam" açıklamasını yaptı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu
2021-12-28 09:44:22

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