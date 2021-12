Alaşehir'de e-sınav merkezi sevinci

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hazırlıkları tamamlanan esınav merkezinin yeni yıldan itibaren hizmet vermeye başlayacağı açıklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan vatandaşlar ehliyet, kalfalık, ustalık, açık lise ve açık ortaokul ile bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde, yardımcı personel, memur ve şeflik sınavlarına girecekler için esınav merkezi hazırlandı.

Alaşehir’de esınav merkezi bulunmadığı için yazılı ehliyet sınavları için Salihli'ye gitmek zorunda kalan vatandaşlar, bundan böyle Alaşehir’de sınavlara girebilecekler. Sınav Merkezi’nin hizmet vermeye hazır hale gelmesi nedeniyle, Sınav Merkezinde incelemelerde bulunan Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, salonun yapılmasında ekonomik destek veren S.S. Alaşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Fatih Çataldere, ikinci başkan Süleyman Kalbur ile birlikte salonda incelemelerde bulundu.

Salonun yapılmasına destek verenlere plaket veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, "Bu salonda ehliyet yazılı sınavları yapılacak. Bundan böyle insanlar sınava girmek için Salihli’ye gitmeyecekler. Kalfalık, ustalık sınavları yapılacak. Açık lise ve açık ortaokul sınavları yapılabilecek. Bakanlığımızın uygun görmesi halinde yardımcı personel, memurluk ve şeflik sınavları yapılabilecek. Bu sınavın Alaşehir’de yapılmasına başta Milli Eğitim Bakanlığımıza, ekonomik destek veren S.S. Alaşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Fatih Çataldere, ikinci başkan Süleyman Kalbur ve yönetim kuruluna, Akgüller Un & Yem fabrikası işletme sahibi Mustafa Akgül’e çok teşekkür ederim. Sınav merkezinin açılmasıyla sınavlar daha hızlı yapılabilecek. Sınavlarda kağıt, kalem gibi malzemeler kullanılmayacağı için, daha ekonomik olacak. Elektronik ortamda daha sağlıklı olacak ve sınava girenler sınav sonuçlarını hemen öğrenebileceklerdir. Bir çok vatandaşımız değişik sınavlara girebilmek için ilçemiz dışına gitmek zorunda kalıyordu." diye konuştu.

"Sınav için komşu ilçemiz Salihli’ye gitmek zorunda kalan vatandaşlarımız, kar, yağmur ve soğuk günlerde her an bir kaza riskiyle karşı karşıya kalarak sınava gitmek zorunda kalıyorlar. Bu kadar riskin yanı sıra Alaşehirli esnaflarımız mağdur oluyor. Oysa sınavlar Alaşehir’de yapılırsa kursa gelen vatandaşlar alışveriş yapar, yemek yer, aracına akaryakıt alır, kıyafet alır, bunun gibi hareketler esnafımıza destek sağlayacaktır" diyen Kooperatif Başkanı Fatih Çataldere ise, "Alaşehir’e böyle bir salon kazandırılmasına destek olabildiğimiz için çok mutluyuz. Bu desteği tüm esnaflarımız adına yaptık. Bizim esnaf ve sanatkarlarımızın da kalfaları burada sınava girebilecekler. Kalfalık, Ustalık belgelerini buradan alabilecekler. Tüm esnaflarımız adına mutluyuz, emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.

Merkezin açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten vatandaşlardan Sibel Toklu, "Sınavların Alaşehir’de yapılması hepimiz memnun etti. Adaylarımızı daha çok memnun etti. Salihli'ye gitmek zorunda kalmayacağız. Güzel ve sevindirici bir ilerleme." derken, Necla Erman ise şunları söyledi: "Sınavların burada yapılacak olması, gerçekten müthiş bir haber. Biz Salihli’de girdik. Ulaşım zorluğu, gece yolculuğu çok yorucu oluyor. Yeni sınava girecek adaylar için çok iyi olacak."



Sırada üniversite sınavları var

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, "Üniversite sınavlarının da Alaşehir’de yapılabilmesi için tüm alt yapılarımız hazır. Üniversite sınavlarının Alaşehir’de yapılabilmesi halinde, Sarıgöl, Kula, Buldan ve Eşme gibi yerleşim birimlerinden de katılım olacaktır. Görev verilmesi halinde her an hazırız. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

