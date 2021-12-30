Vali Karadeniz, Salihli'de kütüphane açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi çerçevesinde Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam'ın katıldığı törenle Kudret Demir Ortaokulunda zenginleştirilmiş kütüphane (ZKütüphane) açıldı.

Açılışta konuşan Vali Yaşar Karadeniz, “Kütüphanesiz Okul Kalmasın” kampanyasının ana gayelerinden birinin tüm öğrencilere aynı imkânları sağlayarak eğitim almaları olduğunu ifade etti. Açılışını yaptıkları kütüphanenin hayırlara vesile olmasını dileyen Vali Karadeniz, öğrencilere ders çalışmalarının yanında sosyal faaliyetlerde bulunmaları ve spor yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Açılış törenine Vali Karadeniz’in yanı sıra Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Doğukan Karaaslan, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Okul Müdürü Sabahattin Çatal, okul aile birliği üyeleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

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