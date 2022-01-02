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Turgutluspor'da Semih gitti

DHA

Turgutluspor'da Semih gitti


TURGUTLU, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor'da ön libero Semih Ocaklı ile yollar ayrıldı.
Sezon başında İsviçre ekibi Sion'un altyapısından transfer edilen gurbetçi futbolcunun sözleşmesi feshedildi. Ligde 7 maçta 1 kez ilk 11'de şans bulup, 218 dakika görev alan 22 yaşındaki oyuncu, 1 kez rakip fileleri sarstı. Sezon başında 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Semih, kupada ise 1 müsabakada 90 dakika oynadı. Turgutluspor, geçtiğimiz günlerde stoper Mahmut Boz'la da yollarını ayırmıştı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU
2022-01-02 11:15:14

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