Turgutluspor'da Semih gitti

15 saatlik intihar girişimi! Vatandaşlar çekirdek yiyip ‘Atla’ diye tezahürat yaptı

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TURGUTLU, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor'da ön libero Semih Ocaklı ile yollar ayrıldı.

Sezon başında İsviçre ekibi Sion'un altyapısından transfer edilen gurbetçi futbolcunun sözleşmesi feshedildi. Ligde 7 maçta 1 kez ilk 11'de şans bulup, 218 dakika görev alan 22 yaşındaki oyuncu, 1 kez rakip fileleri sarstı. Sezon başında 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Semih, kupada ise 1 müsabakada 90 dakika oynadı. Turgutluspor, geçtiğimiz günlerde stoper Mahmut Boz'la da yollarını ayırmıştı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU

2022-01-02 11:15:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.