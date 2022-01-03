Üzüm ihracatı yüzde 33 arttı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2021 yılında 230 bin ton yaş çekirdeksiz Sultani üzüm ihracatı gerçekleştirildi 2020 yılında 173 bin ton ihracat yapılan üzümde 2021 yılında 230 bin ihracat ve 350 milyon dolarlık gelir elde edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üzüm ihracatı yüzde 33 arttı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2021 yılında 230 bin ton yaş çekirdeksiz Sultani üzüm ihracatı gerçekleştirildi 2020 yılında 173 bin ton ihracat yapılan üzümde 2021 yılında 230 bin ihracat ve 350 milyon dolarlık gelir elde edildi

İHA

Üzüm ihracatı yüzde 33 arttı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2021 yılında 230 bin ton yaş çekirdeksiz Sultani üzüm ihracatı gerçekleştirildi 2020 yılında 173 bin ton ihracat yapılan üzümde 2021 yılında 230 bin ihracat ve 350 milyon dolarlık gelir elde edildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2020 yılında 173 bin ton ihracat yapılan çekirdeksiz Sultani üzümde 2021 yılında 230 bin ihracat ve 350 milyon dolarlık gelir elde edildi. Yüzde 33'lük bir artış yaşanırken Alaşehir'de 20 bin tır başta Rusya olmak üzere 82 ülkeye çıkış yaptı.
Manisa'da yetişen dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümde 2021 yılı ihracat rakamları açıklandı. Dünyaca ünlü Sultani üzümün ihracat merkezi olan Alaşehir ve çevresinden 2020 yılında başta Rusya olmak üzere 82 ülkeye 173 bin ton ihracat yapılmıştı. 2021 yılında sofralık yaş çekirdeksiz Sultani üzümde yüzde 33 ihracat artışı sağlanarak 230 bin ton olarak gerçekleşti. Sadece Sultani üzümden 350 milyon dolarlık gelir elde edildiği bildirildi. Alaşehir’den 2021 yılında yapılan çekirdeksiz Sultani üzümün ihracatını değerlendiren Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, "2021 yılı için 250 bin ton hedef koymuştuk. Ancak son 2 ayda özellikle Rusya Federasyonu’nun denetimlerinde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle ihracatımız olumsuz etkilendi. Bu olumsuzluk sadece sofralık üzümle sınırlı kalmayarak, diğer ürünlerde de benzer şekilde düşüşler kaydedildi. Dünyaca ünlü Sultaniye üzümümüzde 2021 yılında ihracatımız 230 bin ton olarak gerçekleşti. Sultaniye üzüm ihracatında yıllık artışımız yüzde 33 olarak gerçekleşti. 2021 yılında Alaşehir Gümrük Müdürlüğünden 20 bin tır çıkış aldı. Yaptığımız ihracat 350 milyon dolar civarındadır. 82 değişik ülkeye ihracat yapıyoruz. Yılın iyi geçtiğini söyleyebilirim. Üzümün haricinde yaş sebze ve meyvelerden nar, şeftali, kiraz gibi buna benzer ürünler ihracat ediyoruz. Tüm ihracat ürünlerinden toplamda 600 milyon dolar ihracat yapıldı" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil tıra arkadan çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil tıra arkadan çarptı: 3 yaralı
Manisa'da bir kişi 'yatırım yapacağız' vaadiyle 27 bin TL dolandırıldı
YEREL HABERLER Manisa'da bir kişi 'yatırım yapacağız' vaadiyle 27 ...
Şüphe üzerine durdurulan araçtan çalıntı zeytin çıktı
YEREL HABERLER Şüphe üzerine durdurulan araçtan çalıntı zeytin çıktı
Manisa’nın Bankalar Caddesi’nde trafiği rahatlatan çalışma
YEREL HABERLER Manisa’nın Bankalar Caddesi’nde trafiği rahatlatan ...
Kanyonda mahsur kalan keçiye ulaşıp, sırtına bağladı
YEREL HABERLER Kanyonda mahsur kalan keçiye ulaşıp, sırtına bağladı
Kanyonda mahsur kalan keçiye ulaşıp, sırtına bağladı
YEREL HABERLER Kanyonda mahsur kalan keçiye ulaşıp, sırtına bağladı
Manisalılar ‘Kesişme; İyi ki Varsın Eren’ filminde duygusal anlar yaşadı
YEREL HABERLER Manisalılar ‘Kesişme; İyi ki Varsın Eren’ filminde ...
Kanyona düşen oğlak itfaiye tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Kanyona düşen oğlak itfaiye tarafından kurtarıldı
Manisalılar Sultan Camii’nin 500. yılında hatım ve namazda buluştu
YEREL HABERLER Manisalılar Sultan Camii’nin 500. yılında hatım ve ...
Turgutlu’da enerji kaynaklı su kesintileri olmayacak
YEREL HABERLER Turgutlu’da enerji kaynaklı su kesintileri olmayacak
Köpek saldırısında ölümden dönen Mert: “Köpek görünce anne ve babamın arkasına saklanıyorum” Oğlu köpek saldırısına uğrayan anne Meral Dilek: “Asiye’nin haberini ağlayarak izledim” “Mert, köpek görünce ‘anne, anne’ diyerek yanıma yanaşıyor”
YEREL HABERLER Köpek saldırısında ölümden dönen Mert: “Köpek görünce ...
Manisa FK'da Erhan ve Yasin imzalayacak
YEREL HABERLER Manisa FK'da Erhan ve Yasin imzalayacak
Turgutluspor'da Semih gitti
YEREL HABERLER Turgutluspor'da Semih gitti
Anne ve babası öldükten sonra engelli ağabeyinin eli ayağı oldu
YEREL HABERLER Anne ve babası öldükten sonra engelli ağabeyinin eli ...
Alaşehir'de tek katlı evde yangın çıktı
YEREL HABERLER Alaşehir'de tek katlı evde yangın çıktı
Alaşehir'de tek katlı evde yangın çıktı
YEREL HABERLER Alaşehir'de tek katlı evde yangın çıktı
Manisa'da korkutan ev yangını
YEREL HABERLER Manisa'da korkutan ev yangını
Yeni yılı tombalalı kumar oynayarak karşılayanlara ceza yağdı Manisa'da jandarma ekipleri tombala çekmek suretiyle kumar oynayan 12 kişiye 16 bin 32 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Yeni yılı tombalalı kumar oynayarak karşılayanlara ...
Turgutluspor'un en golcüsü Berat
YEREL HABERLER Turgutluspor'un en golcüsü Berat
Somaspor'da 4 futbolcuyla yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Somaspor'da 4 futbolcuyla yollar ayrıldı
Akhisarspor'un kayıp yıldızı Hasan Ali formaya hasret
YEREL HABERLER Akhisarspor'un kayıp yıldızı Hasan Ali formaya hasret
Manisa’da motosiklet kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralı
YEREL HABERLER Manisa’da motosiklet kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralı
JASAT Timleri Akhisar'da bir yıl içinde 92 olayı aydınlattı
YEREL HABERLER JASAT Timleri Akhisar'da bir yıl içinde 92 olayı ...
Tarifeler Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler anlatıldı
YEREL HABERLER Tarifeler Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.