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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Soma Belediyesinden gençler için spora dev yatırım

İHA

Soma Belediyesinden gençler için spora dev yatırım

Soma Belediyesi, ilçenin 'Spor Şehri' kimliğini güçlendirecek yatırımları bir bir hayata geçiriyor. İlçeye yeni spor tesisleri kazandırırken mevcut tesislerde de yenileme çalışmalarını sürdüren Soma Belediyesi, tesisleri yenileyerek ek yatırımlarla daha modern ve çok amaçlı komplekse dönüştürüyor.
Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Soma’daki sportif tesislerin durumu ve spor alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Tulup, “Gerek açtığımız spor kurslarıyla, organize ettiğimiz sportif faaliyetlerle gerekse tesis alanında ortaya koyduğumuz eserlerle Soma, spor yatırımlarının en fazla yapıldığı ilçelerden bir tanesi haline geldi. Çocuklarımıza ve gençlerimize sporu sevdirmek onları spora yönlendirmek amacıyla spora çok önem veriyoruz. Spor aynı zaman hem bir eğitim aracı hem de sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde araçtır. Bizlerinde bu hususta amacı sporun günümüz dünyasının sosyal ve kültürel yaşamının ayrılmaz bir parçası olduğunu bilerek İnsanlarımızın spor yapma imkanı bulabileceği, sporu yaşam biçimi haline getirecekleri mekanları ilçemize kazandırmaktır. Bizler de Soma Belediyesi olarak, bütün bu nedenleri hesaba katarak ilçemize küçüklü büyüklü çok sayıda tesis kazandırdık. Kazandırmaya da devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

"Gençlerimize spor alanları kazandırıyoruz"
2022 yılında da gerek spor alanında yapılan yenileme gerekse yeni yatırımların devam edeceğini belirten Başkan Ali Tulup, “2022 yılı ile birlikte ilçemize 4 adet halı saha ve 1 adet tırmanma duvarı kazandırıyoruz. Geçtiğimiz 2 yıl içerisinde Borsa İstanbul Fen Lisesi okulu bahçesine 1 adet kapalı spor salonu, Zafer Mahallemizdeki Soma Anadolu Lisesi bahçesine 1 adet halı saha, Karamanlı Mahallemizdeki Fikri Akay İlkokulu bahçesine 1 adet Halı Saha, Soma Belediyesi Gençlik ve Spor Tesislerine 1 adet kapalı halı saha ve Cenkyeri Mahallemize de 1 adet kapalı halı saha yaparak kullanıma açtık. Yine önceki dönemlerde Cemil Meriç Anadolu Lisesine 1 adet halı saha, Yağcılı Mahallemize 1 adet halı saha, Avdan Mahallemize 1 adet halı saha, Zafer Mahallemize 1 adet kapalı halı saha kazandırdık.” dedi.

“Sporu tabana Yayacağız”
Göreve geldiği günden bugüne Soma’da sporu tabana yaymak için gayret gösterdiklerini vurgulayan Başkan Ali Tulup şunları söyledi: “Vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği spor tesislerini ilçemize kazandırdık, yenilerini inşa etmeye devam ediyoruz. Bugüne kadar gençlerimiz ve sporu seven hemşehrilerimiz bu tesislerden yararlandı. Fakat artan genç nüfus ile beraber, sporu da çeşitlendirmek ve tabana yaymak amacıyla geçtiğimiz aylarda Gençlik ve Spor Bakanımız Sn. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun teşrifleriyle 'Soma Gençlik Merkezi'mizi de açtık. Tüm bu olumlu gelişmeler yanında dezavantajlı olan mahallelere de spor tesisleri kazandırmaya devam ediyoruz. Bu yıl içerisinde İnönü Mahallemizdeki Seher Ali Ortaokuluna 1 adet halı saha, Hürriyet Mahallemizdeki Çelebi Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesine 1 adet halı saha, Hamidiye Mahallemizdeki Soma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemize 1 adet halı saha ve Muzaffer Ecemiş Kapalı Spor Salonuna bir adet Tırmanma Duvarı ihalelerini toplamda 2 milyon 593 bin 50,00 TL’ye gerçekleştirip müteahhide yer teslimini yaptık. 7'den 70'e herkesi sporla buluşturmak için yeni projelerle attığımız adımlarımız Somamız ve sporu seven tüm vatandaşlarımız için hayırlı, uğurlu olsun.”

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