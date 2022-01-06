Manisa'nın Kula ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli yaşlı adam ağır yaralandı.



Kaza, saat 20.00 sıralarında İzmirAnkara D300 karayolu İlçe Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Uşak istikametine doğru seyir halinde olan F.G.(33) idaresindeki 45 K 1044 plakalı otomobil, İlçe Jandarma Komutanlığı önünden şehir içine girmek isteyen Şevket Bayrak (72) idaresindeki bisiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle bisiklet sürücüsü Bayrak savrularak ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Bayrak, önce Kula Devlet Hastanesi'ne, ardından da hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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