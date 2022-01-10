Alaşehir'de 3 adaylı seçimi mevcut başkan akazandı

Alaşehir Şoförler, Otomobilciler, Otobüsçüler, Kamyoncular, Kamyonetçiler ve Minibüsçüler Esnaf Odası olağan kongresi yapıldı. Divan başkanlığını MESOB Başkan Vekili Mehmet Akgül’ün yaptığı ve üç adayın yarıştığı seçimi mevcut Şevki Ağırbaş kazanarak, güven tazeledi.

Alaşehir Şoförler Odasının olağan genel kurulu ilçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirildi. 3 adayın yarıştığı genel kurulda 984 kayıtlı üyeden 846'sı oy kullandı. Seçim sonunda mevcut başkan Şevki Ağırbaş 485 oy alarak, başkanlığı yeniden kazanırken diğer adaylar Serdar Akyüz 189, Mehmet Katrancı ise 162 oy aldı. Seçimde 10 oy ise geçersiz sayıldı.

Oldukça yoğun bir katılımın olduğu kongrede üyelere çeşitli ikramlarda bulunulurken 3 aday da üyeleri kapıda karşıladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede her 3 aday da yapacakları çalışmalardan bahsederek el ele tutuşup birlik beraberlik mesajları verdi.

Üyeler, 5 sandıkta 10 kabinde oy kullanımını gerçekleştirdi. Seçim sonunda güven tazeleyen Şevki Ağırbaş, "Seçimi kazandık. Hepinizden Allah razı olsun. Seçim çalışmalarında fedakarca çalışan yönetim kurulu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Gecegündüz yaptığımız çalışmalarda, benim yorulduğum gün oldu ama arkadaşlarımın yorulduğunu görmedim. Hepsi özveriyle çalıştı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Hepsine minnet borçluyum." dedi.

Şevki Ağırbaş’ın Yönetim Kurulu, İsa Kızıltepe, Ali Sözüer, Sinan Cicioğlu, Hasan Özaslan, Ahmet Doğu, Ramazan Berkay Ertürk, Hasan Şimşek ve Fevzi Sargan’dan oluşurken, Denetim Kurulunda ise şu isimler yer aldı: "Salih Gül, Hüseyin Şen ve Yakup Taybuğa"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.