Manisa FK'da seri sona erdi



MANİSA, (DHA) - SPOR Toto 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk haftasında evinde İstanbulspor'a 2-1 yenilen Manisa Futbol Kulübü'nde moraller bozuldu. İlk devrenin son 6 maçında 3 galibiyet ve 3 beraberlik alarak yenilmezlik serisi yakalayıp düşme hattından çıkan siyah-beyazlılar çıkışını sürdüremedi. Toplam 9'uncu yenilgisini elde eden Manisa FK 22 puanda kaldı ve alt sıralardan uzaklaşamadı.

Teknik direktör Turgay Altay, İstanbulspor maçını kazanacak bir oyun ortaya koyduklarını ancak pozisyonları değerlendiremediklerini belirtti. Turgay Altay, "Futbol hatalar oyunu, maçın içindeki en küçük hatanızı rakipler değerlendiriyor. İlk yarıda net pozisyonlarımız var ve bunları değerlendirmek zorundasınız. Değerlendiremeyince rakibin oyun içindeki etkisi arıyor ve oyuna ortak oluyor. Üzgünüz ancak yeniden toparlanacağız" dedi. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2022-01-10 11:32:42



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