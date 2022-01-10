Manisa’da karşı şeride geçen kamyonet takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

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Manisa’nın Salihli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin karşı şeride geçerek takla atması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, SalihliGölmarmara karayolu Karayahşi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Salihli istikametinden Gölmarmara istikametine gitmekte olan Ahmet Özveren (46) idaresindeki 45 DK 267 plakalı kamyonet, Karayahşi Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çarpması sonucu takla atarak karşı şeride geçti.

Kazada, otomobil sürücüsü Ahmet Özveren (46) olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan yolcular İ.K. (44), F.K. (33) ve M.K. (46) ise yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Jandarma, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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