Devrilen traktörünün altında kalan adam hayatını kaybetti

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde traktörüyle arazisine giden yaşlı adam, devrilen traktörünün altında kalarak ağır yaralandı. Yaşlı adam 112 ekipleri tarafından hastaneye götürüldüğü sırada ambulansta hayatını kaybetti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Beyharmanı Mahallesinde saat: 11.00 sıralarında İbrahim Doğrul (72) isimli çiftçi kendisine ait 35 PMS 71 plakalı traktörü ile arazisine gittiği esnada bir anda direksiyon hakimiyetini kaybedince traktörü yol kenarında bulunan araziye takla atarak devrildi. Kazada ağır yaralanan İbrahim Doğrul, 112 sağlık ekipleri tarafından Sarıgöl Devlet Hastanesine götürüldüğü esnada yolda hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak Alaşehir Jandarma OYİ tarafından inceleme başlatıldı.

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