Halılar Mahallesi'nde içme suyu verimliliği için sondaj açıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesine bağlı Halılar Mahallesi'ne 6 litre verime sahip yeni bir sondaj kuyusu kazandırdı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Selendi ilçesine bağlı Halılar Mahallesi'ne yeni bir içme suyu kaynağı kazandırmak için sondaj çalışması yaptı. Saniyede 6 litre verime sahip suya ulaşılan sondaj, yapılacak testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından hat bağlantıları yapılarak mahallelerin kullanımına sunulacak.

Mahalle muhtarı Mehmet Ali Gürbüz, “Mahallemizde su sorunu yaşanıyordu. MASKİ ekiplerine bildirdikten sonra hemen çalışmalara başlandı. Yeni bir sondaj açılarak su elde edildi. Gerekli işlemlerin ardından su sorunumuz çözülecek. Emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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