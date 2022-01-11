Sancaklıbozköy'e değer katacak projede sona gelindi

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Sancaklıbozköy Mahallesi’nde hayata geçirilen ve yapımında sona gelinen Çok Amaçlı Salon, Açık Düğün Salonu, Büfe ve Çevre Düzenlemesi projesini yerinde inceledi. Teknik ekiplerden inşaat hakkında bilgi alan Başkan Çelik, projenin birkaç ay içerisinde tamamlanarak, hizmete açılacağını belirtti.

Şehzadeler Belediyesi’nin Sancaklıbozköy’de hayata geçirdiği Çok Amaçlı Salon, Açık Düğün Salonu, Büfe ve Çevre Düzenlemesi projesinde sona geliniyor. İnşaat alanını ziyaret ederek, teknik ekiplerden bilgi alan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, beraberindeki Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç ile birlikte incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından bir açıklama yapan Başkan Çelik projenin birkaç ay içerisinde tamamlanarak, hizmete açılacağını ifade ederek şöyle konuştu: “12 dönümlük bir alanda, halkımızın hizmetine sunacağımız projemizin son durumu hakkında incelemelerde bulunduk. Projemizde 800 metrekarelik bir kapalı düğün salonu, çok amaçlı salonumuz var. Düğün, nişan, yemek, eğitim çalışmaları gibi etkinliklere ev sahipliği yapılabilecek. Son derece güzel. İçerisinde gelin odası, lavaboları, mutfağı mevcut. Yine bin kişilik yazlık açık düğün alanımız mevcut. Onun haricinde yeşil alanımız, büfemiz var. Çay bahçemiz olacak. Vatandaşlarımızın her türlü etkinliklerinde rahatlıkla kullanabilecekleri bir alan. Hemen Kiraz Pazarı’nın bitişiğinde. Çalışmalarda son aşamaya geldik. Teknik ekiplerimizden son durum hakkında bilgiler aldık. İnşallah birkaç ay içerisinde açılışını yaparak, halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah kazasız belasız açılışını gerçekleştirmeyi nasip etsin.”

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