Somaspor'da imzalar atıldı

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SOMA, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta devre arasında takımın yıldızı Yasin Abdioğlu başta olmak üzere 8 oyuncusuyla yollarını ayıran Somaspor, daha önce anlaşmaya vardığı 1461 Trabzon FK'dan 25 yaşındaki santrfor Abdulkadir Beyazit ve Uşakspor'dan ayrılan 20 yaşındaki sağ kanat Celal Emir Dede'yle resmi sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı ekip, Medipol Başakşehir'in altyapısından 21 yaşındaki forvet arkası Harun Kahraman ile de sözleşme imzalayacak.

DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2022-01-14 10:55:22



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