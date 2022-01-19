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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’da 450 hafızlık öğrencisine kişisel gelişim semineri verildi

İHA

Manisa’da 450 hafızlık öğrencisine kişisel gelişim semineri verildi

Evrensel Hafızlar Derneği Manisa Şubesi tarafından Manisa ve ilçelerinde bulunan Kur’an kurslarında hafızlık yapan öğrencilere kişisel gelişim seminerleri düzenlendi.
Evrensel Hafızlar Derneği Genel Merkezi tarafından yürütülmekte olan Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylı ‘Hafızların Kişisel Gelişimi’ adlı proje kapsamında Türkiye genelinde kızerkek Hafızlık Kur'an kursları ve Proje Hafızlık Okullarında uygulanan ‘Zaman yönetimi’, ‘Ekip Ruhu ve Gönüllülük’ seminerlerini EHAD Genel Merkez Kadınlar Komisyonu Başkanı Belgizar Özbek ve Manisa Kadınlar Komisyonu Başkanı Büşra Nur Özkaplan verdi.
Proje kapsamında Akhisar Hilaliye Kız Kur'an Kursu, Soma Hatice Hatun Kız Kur'an Kursu ve Asude Kız Kur'an Kursu, Yunusemre Şehit Fatih Kalu Proje İmam Hatip Lisesi, Yunusemre Muradiye Kız Kur'an Kursu, Akhisar Ulu Cami Kız Kur'an kurslarında eğitim alan hafız öğrencilerle bir araya gelindi. Yaklaşık 450 hafızlık öğrencisine verilen seminerlerde hayatın her aşamasında özellikle de eğitim hayatında başarılı olabilmek için zamanı verimli kullanmanın önemi üzerinde duruldu.
Evrensel Hafızlar Derneği Manisa Şube Başkanı Dr. Ahmet Erdinçli verilen seminerler hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Derneğimiz, Türkiye’nin 81 ilinde 600’den fazla ilçede ‘Kur’anı Kerime hizmet şereftir’ düsturunca hafızlara yönelik faaliyet yürüten bir dernektir. Amacımız büyük emekler vererek hafızlık yapan ve hafız olan kardeşlerimizi bir araya getirerek hafızlıklarını muhafaza etmeye yardımcı olmaya çalışmaktır. Bu bağlamda Türkiye’de derneğimizin eğitimcileri tarafından uygulanan “Hafızların Kişisel Gelişimi” projesinin bir bölümü olan zaman yönetimi semineri için eğitimcilerimizle öğrencilerimizi buluşturduk. Belirli periyotlarla eğitim seminerlerimiz devam edecektir.”

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